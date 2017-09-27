Галерея: Porsche выпустил гибрид Panamera Sport Turismo мощностью 680 л. c.

В состав силового агрегата входят четырехлитровый бензиновый битурбированный двигатель V8 мощностью 550 лошадиных сил, восьмиступенчатая роботизированная коробка PDK с двумя сцеплениями, интегрированный в нее электродвигатель мощностью 136 лошадиных сил, подключающийся к работе при помощи сцепления с электронным управлением, а также литий-ионные батареи емкостью 14,1 киловатт-часа, сообщает Motor.ru.

С места до 100 км/ч модель разгоняется за 3,4 секунды, а до 200 км/ч - за 8,5 секунды. Максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Заявленный расход топлива составляет три литра на 100 км пробега. На одной электротяге модель может проехать 49 км на скорости до 140 км/ч. На перезарядку батарей потребуется от 2,4 до шести часов в зависимости от мощности используемого зарядного устройства.

В перечень оснащения входят адаптивный круиз-контроль, полноуправляемое шасси, активный задний спойлер, частично цифровая приборная панель, система контроля вектора тяги с блокировкой заднего дифференциала, карбон-керамические тормоза, 21-дюймовые колеса, а также электропривод крышки багажного отсека.

Модель предполагает посадочную формулу "4+1", при этом будут доступны два отдельных кресла второго ряда.

Цены на Panamera Sport Turismo Turbo S E-Hybrid в Германии начинаются с 188 592 евро.