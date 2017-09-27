Пожар и взрывы на военном складе на Украине: эвакуированы десятки тысяч человек (фото, видео)

В районе возгорания полностью приостановлено движение транспорта, в радиусе 50 километров от эпицентра пожара закрыто воздушное пространство, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк. Близ Калиновки отключены несколько линий электропередачи. Временно приостановлено газоснабжение ряда сел, пишет DW.

Военная прокуратура Западного региона Украины предварительно квалифицирует ЧП как диверсию, сообщила "Интерфаксу" представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. По ее словам, в следственную группу вошли сотрудники СБУ, передает Newsru.com.

В свою очередь, внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков заявил, что диверсия на надежно охраняемых складах была проведена с помощью беспилотного летательного аппарата. "Боец с одного из постов успел доложить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на открытой площадке. Периметр охранялся надежно, так что да - похоже на беспилотник. И да, СБУ пыталась перехватить", - написал Бирюков в своем Facebook.

По словам Бирюкова, имеется информация о задержании посторонних лиц, якобы пытавшихся проникнуть на склад незадолго до начала пожаров. "Говорят неофициально, что кого-то даже задержали накануне. Но кто-то прорвался", - написал помощник министра.

В марте, когда произошел пожар и прогремели взрывы на складах хранения боеприпасов в Балаклее Харьковской области, в Киеве также заявили о диверсии, в организации которой обвинили Россию.

Министр обороны Украины Степан Полторак тогда отметил, что к ЧП в Балаклее может быть причастна "дружественная страна Российская Федерация". Он добавил, что в первую очередь это могут быть лица, которые помогают террористическим группировкам, выполняют боевые задачи. Глава Минобороны также не исключил причастность к инциденту представителей террористических группировок из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По одной из версий, сообщил министр, диверсию могли устроить с помощью сброса взрывного устройства с беспилотника. Впрочем, никаких доказательств причастности РФ к ЧП представлено не было.

В своем посте в Facebook в среду советник украинского лидера Юрий Бирюков отметил, что детонация боеприпасов на складе в Калиновке происходит исключительно на открытых площадках хранения. "Подземные хранилища стоят, бетонные ангары стоят, кирпичные склады стоят. Полетели открытые площадки. Хранить боеприпасы под открытым небом - это не наше изобретение, это распространенная практика", - написал он, отметив, что хранить все боеприпасы в подземных хранилищах и в крытых складских помещениях - это миллионы долларов в строительство, которых в бюджете пока нет.

Как стало известно, Служба безопасности Украины в связи с ЧП прекратила антитеррористические учения в Виннице, которые были запланированы на 26-27 сентября.

Между тем президент Украины Петр Порошенко решил созвать военный кабинет для обсуждения ситуации в Винницкой области. "Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, министра обороны, начальника Генштаба, главы Службы безопасности Украины, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сразу после их возвращения из Винницы", - написал украинский лидер в среду в Facebook.