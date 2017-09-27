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Видео: слишком шумные фанаты вынудили футболиста уйти с поля в матче Лиги чемпионов

Sports.ee
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Футбол. | ФОТО: Tairo Lutter

Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер попросил замену в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со стамбульским «Бешикташем» из-за слишком шумных фанатов турецкого клуба.

Об этом сообщает The Telegraph. Видеозапись появилась в аккаунте bilalJK в Twitter.

Вернер сначала попытался использовать беруши, однако они ему не помогли. Затем форвард закрыл уши руками, пытаясь заглушить крики и свист фанатов. На 32-й минуте он попросил замену, пишет lenta.ru.

Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

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