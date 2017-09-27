Видео: слишком шумные фанаты вынудили футболиста уйти с поля в матче Лиги чемпионов
27 сентября 2017 г., 13:21
Нападающий немецкого «РБ Лейпциг» Тимо Вернер попросил замену в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со стамбульским «Бешикташем» из-за слишком шумных фанатов турецкого клуба.
Об этом сообщает The Telegraph. Видеозапись появилась в аккаунте bilalJK в Twitter.
Вернер сначала попытался использовать беруши, однако они ему не помогли. Затем форвард закрыл уши руками, пытаясь заглушить крики и свист фанатов. На 32-й минуте он попросил замену, пишет lenta.ru.
Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
timo werner vs tiner pic.twitter.com/d8V4WazahP— bilalJK (@koyicinden) 26 сентября 2017 г.