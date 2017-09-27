Видео: слишком шумные фанаты вынудили футболиста уйти с поля в матче Лиги чемпионов

Об этом сообщает The Telegraph. Видеозапись появилась в аккаунте bilalJK в Twitter.

Вернер сначала попытался использовать беруши, однако они ему не помогли. Затем форвард закрыл уши руками, пытаясь заглушить крики и свист фанатов. На 32-й минуте он попросил замену, пишет lenta.ru.

Встреча состоялась в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.