Михаил Стальнухин: бюджет 2018 – бюджет мечты

Правительство сверстало главную финансовую смету страны, премьер-министр Юри Ратас официально представил ее депутатам парламента. Теперь у парламентариев есть месяц на то, чтобы подробно ознакомиться с госбюджетом и внести в него изменения. Но уже сейчас понятно, что впервые объем бюджета превысит 10 миллиардов евро.

Госбюджет на 2018 год – первый полноценный финансовый документ страны, сверстанный нынешним правительством, которое возглавляет Центристская партия. Для центристов, впервые за почти 10 лет вошли в коалицию, это настоящее испытание: необходимо не только свести дебет с кредитом, но и найти возможности для дополнительных инвестиций в инфраструктуру, в сферу здравоохранения, выделить деньги самоуправлениям, создать все условия для того, чтобы экономические показатели страны росли и благосостояние людей улучшалось.

10 миллиардов евро – сумма на первых взгляд огромная, но, когда начинаешь распределять средства на разные нужды, становится понятно: денег могло бы быть больше. Так хочется поднять пенсии, пособия, зарплаты (педагогам, спасателям, полицейским и другим), построить новые дороги и школы, инвестировать в экономику и многое другое. Но реальность такова, что приходится исходить из того, что мы имеем на руках сегодня.

Благосостояние населения – на первом месте

Первое, что хотелось бы отметить: госбюджет на 2018 год будет социально направленным. Три правящих партии продолжат политику по улучшению благосостояния населения. Среди других приоритетных тем – экономика, инфраструктура, здравоохранение, внешняя политика и политика безопасности, сельское хозяйство.

Пожалуй, самым главным и дорогостоящим изменением в 2018 году станет повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро. Напомню, что в 2011 году он составлял 144 евро, в 2017-м – 180 евро. С легкой руки Партии реформ ежегодный рост необлагаемого налогом минимума составлял всего 10 евро, и то – начиная лишь с 2015 года! В годовом эквиваленте человек с доходом до 1200 евро «выигрывал» благодаря политике правых партий от 360 до 430 евро.

Смена правительства и политического курса (вместо поддержки богатых – поддержка низкооплачиваемой группы населения, а это порядка 85% жителей страны) позволят большинству налогоплательщиков увеличить свои доходы до 64 евро в месяц – или до 768 евро в год.

Еще одной победой можно назвать восстановление пособия на похороны. Начиная с 1 января 2018 года местные самоуправления начнут выплачивать по 250 евро одноразового пособия. Для этого в бюджете на следующий год запланировано порядка четырех миллионов евро. Для скептиков приведу статистику за 2016 год: 121 самоуправление поддержало материально 4503 человека.

Чтобы сократить неравенство в обществе – особенно это касается пенсионеров, – правительство приняло решение о повышении пенсии на 6,3%, то есть с 416 евро до 442 евро. На эти цели и на другие социальные пособия государство запланировало порядка 3,1 миллиарда евро.

Более того, в рамках бюджета будет наконец-то ликвидирована несправедливая ситуация, при которой ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС из числа неграждан не получали от государства никакой компенсации. Кроме того, будет увеличен на 4,5% зарплатный фонд полицейским, спасателям, работникам службы таможни и социального обеспечения.