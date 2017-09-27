Михаил Стальнухин: бюджет 2018 – бюджет мечты

Депутат-центрист уверен: отправленный коалицией в парламент бюджет на 2018 год осуществит многие мечты населения Эстонской Республики.
Правительство сверстало главную финансовую смету страны, премьер-министр Юри Ратас официально представил ее депутатам парламента. Теперь у парламентариев есть месяц на то, чтобы подробно ознакомиться с госбюджетом и внести в него изменения. Но уже сейчас понятно, что впервые объем бюджета превысит 10 миллиардов евро.
Госбюджет на 2018 год – первый полноценный финансовый документ страны, сверстанный нынешним правительством, которое возглавляет Центристская партия. Для центристов, впервые за почти 10 лет вошли в коалицию, это настоящее испытание: необходимо не только свести дебет с кредитом, но и найти возможности для дополнительных инвестиций в инфраструктуру, в сферу здравоохранения, выделить деньги самоуправлениям, создать все условия для того, чтобы экономические показатели страны росли и благосостояние людей улучшалось.
10 миллиардов евро – сумма на первых взгляд огромная, но, когда начинаешь распределять средства на разные нужды, становится понятно: денег могло бы быть больше. Так хочется поднять пенсии, пособия, зарплаты (педагогам, спасателям, полицейским и другим), построить новые дороги и школы, инвестировать в экономику и многое другое. Но реальность такова, что приходится исходить из того, что мы имеем на руках сегодня.
Благосостояние населения – на первом месте
Первое, что хотелось бы отметить: госбюджет на 2018 год будет социально направленным. Три правящих партии продолжат политику по улучшению благосостояния населения. Среди других приоритетных тем – экономика, инфраструктура, здравоохранение, внешняя политика и политика безопасности, сельское хозяйство.
Пожалуй, самым главным и дорогостоящим изменением в 2018 году станет повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро. Напомню, что в 2011 году он составлял 144 евро, в 2017-м – 180 евро. С легкой руки Партии реформ ежегодный рост необлагаемого налогом минимума составлял всего 10 евро, и то – начиная лишь с 2015 года! В годовом эквиваленте человек с доходом до 1200 евро «выигрывал» благодаря политике правых партий от 360 до 430 евро.
Смена правительства и политического курса (вместо поддержки богатых – поддержка низкооплачиваемой группы населения, а это порядка 85% жителей страны) позволят большинству налогоплательщиков увеличить свои доходы до 64 евро в месяц – или до 768 евро в год.
Еще одной победой можно назвать восстановление пособия на похороны. Начиная с 1 января 2018 года местные самоуправления начнут выплачивать по 250 евро одноразового пособия. Для этого в бюджете на следующий год запланировано порядка четырех миллионов евро. Для скептиков приведу статистику за 2016 год: 121 самоуправление поддержало материально 4503 человека.
Чтобы сократить неравенство в обществе – особенно это касается пенсионеров, – правительство приняло решение о повышении пенсии на 6,3%, то есть с 416 евро до 442 евро. На эти цели и на другие социальные пособия государство запланировало порядка 3,1 миллиарда евро.
Более того, в рамках бюджета будет наконец-то ликвидирована несправедливая ситуация, при которой ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС из числа неграждан не получали от государства никакой компенсации. Кроме того, будет увеличен на 4,5% зарплатный фонд полицейским, спасателям, работникам службы таможни и социального обеспечения.
Если это не методы по улучшению благосостояния населения, то что тогда поможет исправить ситуацию?
Образование и медицина
Наша партия неоднократно обращала внимание в том числе и на очевидные проблемы в сфере образования, но только сейчас стало возможным сделать реальные шаги по их решению. Эта сфера получает согласно бюджету 900 миллионов евро.
Если в этом году средняя зарплата педагогов составит 1260 евро, то в 2018 году зарплатный фонд вырастет на 7% , то есть в среднем педагоги будут получать 1380 евро в месяц. Что же касается воспитателей детских садов, государство выделит на зарплаты 61 миллион евро – сейчас на эти цели уже ушло 2,5 миллиона, а с нового года самоуправления получат еще 13,5 миллионов евро, чтобы сравнять зарплаты воспитателей и учителей. Таким образом в ближайшие три года оклады воспитателей должны вырасти более чем на 50%
Здравоохранение – тоже одна из сфер, которая годами не получала финансирование в должном объеме. Подумайте только: в 2015 году государство тратило на здоровье населения 4,9% от ВВП, тогда как в Европе средний показатель находился на уровне 7,8%. Низкие зарплаты работникам медицины и, как следствие, их отъезд за границу, длинные очереди к специалистам, отсутствие возможностей для инвестиций и покупки новейшего оборудования – все это заставило жителей ЭР усомниться в качестве предоставляемых услуг.
Сразу все эти проблемы не решить, однако дополнительные финансовые вливания объемом в 215 миллионов евро в ближайшие четыре года помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. В 2018 году сфера медицины получит 1,4 миллиарда евро, что на 34 миллиона евро больше, чем в этом году.
Деньги на ветер или инвестиции в будущее?
Любой знает: если хранить деньги в стеклянной банке, в конечном счете они обесценятся. Государство должно вкладывать и инвестировать средства в экономику и инфраструктуру. Разумеется, это не значит, что не нужно откладывать часть денег на черный день. Но он может и не настать, а хорошо жить в своей стране люди хотят сегодня.
Много лет работая в парламенте, я до сих пор не отделался от мироощущения депутата местного самоуправления. Суммируя всё то, что бюджет на 2018 год даст городам и волостям страны, я испытываю чувства, которые можно описать двумя словами: мечты сбываются. В следующем году доходная база местных самоуправлений, которые раньше были лишены части финансирования, вырастет на 30 миллионов евро. Это позволит расширить их обязанности по предоставлению услуг, а также даст некую независимость в принятии решений. Что касается инвестиций, на эти цели было запланировано свыше миллиарда евро. Эта сумма пойдет на поддержку сельского хозяйства, на строительство школ, на ремонт дорог и шоссе, на реконструкции железной дороги, на развитие важных спортивных и культурных объектов и многое-многое другое.
Конечно, наши политические оппоненты скажут, что все вышеперечисленное никоим образом не скажется на благополучии населения и в очередной раз обвинят нас в бездействии. Но мы свой ход сделали и только жители Эстонии смогут решить, правильным путем мы идем или нет.