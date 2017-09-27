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Видео: семья нашла в стенах своего дома очень странное живое сокровище

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.flickr.com

Портал Kodu рассказал, что именно обнаружила внутри наружной стены дома его хозяйка. Радоваться или огорчаться необычной находке?

В то ужасное утро жительница Великобритании  Меган Сазерленд проснулась от страшного шума. Выяснилось, что стены ее дома превратились в огромный улей, и соты, заполнили все пространство между внутренними и наружными стенами, пишет Daily Mail. По сути, жители дома оказались внутри улья.

Хозяйка дома вызвала специалистов-пчеловодов, которые удалили пчел и определили, насколько большой урон нанесен зданию трудолюбивыми насекомыми. Оказалось, что в трех стенах есть большие полости, заполненные медовыми сотами. По словам пчеловодов, пчелы жили в стенах дома уже много лет.

В настоящее время мать троих детей постепенно удаляет со стен соты. Уже собрано 30 килограммов меда и работа продолжается. Чтобы не разрушить дом, нужно действовать очень осторожно, поэтому дело продвигается крайне медленно.

К сожалению, страховая компания отказалась компенсировать нанесенный пчелами ущерб недвижимости. Обязательно посмотрите видео полностью!

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