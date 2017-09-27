Тынисмяэская поликлиника: к врачу из последних сил

И все было бы хорошо – центр столицы, транспорт ходит исправно, возможности для приема и лечения есть, если бы не одно, существенное но. «Семейный врач лечит всю семью. А в семье могут быть не только молодые и задорные люди, но и старики. Моей маме за 80 и она, естественно, вынуждена время от времени посещать врача», - рассказала порталу Rus.Postimees Елена.

Елена сразу оговорилась, что своего семейного врача ее домочадцы, да и она сама очень любят: «У нас отличный доктор, поэтому нет ни малейшего желания сменить ее на кого-то другого. Проблема в другом. В Тынисмяэской поликлинике семейные врачи сидят на четвертом этаже. Здание старое, поэтому и лестницы высокие. Пока мы с мамой добираемся до нужного кабинета, приходится посидеть на всех лавочках после каждого пролета. Благо они там установлены. А вот лифтов нет совсем. В той же поликлинике больницы Магдалеэна, которая, как и Тынисмяэская поликлиника, входит в состав Ида-Таллиннской центральной больницы, лифты есть во всех корпусах. При том, что, например, там поликлиника имеет всего два этажа».

Проблема, на которую обратила внимание Елена, знакома всем, кто посещает Тынисмяэскую поликлинику. Чтобы дойти до четвертого этажа действительно нужно обладать определенным здоровьем, которого у человека, идущего к доктору, как раз, что логично, может и не быть. И возведение лифта тут могло бы стать серьезным подспорьем для пациентов поликлиники. Чтобы прояснить этот вопрос, мы обратились к собственнику здания – в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Пресс-секретарь больницы Марти Лепик сразу внес ясность: «Работающие в Тынисмяэской поликлинике семейные врачи снимают помещения у Ида-Таллиннской центральной больницы. Семейные врачи выбрали нас своим партнером, поскольку цена за аренду явно показалась им льготной. На самом деле они не являются врачами Ида-Таллиннской центральной больницы, а просто работают в этом здании».

По словам Лепика, построить лифт в здании невозможно: «Данное здание находится под охраной как памятник старины, а потому в нем, к сожалению, не разрешают построить лифт. Конечно, у семейных врачей есть возможность снять помещения и в современном офисном здании, но можно понять, что и цены на новые площади будут другими. В действительности, это и является причиной, почему они не хотят переезжать в другое место».

Но может быть, есть смысл подумать о том, чтобы переселить центр семейной медицины на какой-то другой этаж, пониже? «Поскольку на Тынисмяги работают и многочисленные врачи-специалисты нашей больницы, то у нас нет планов перевозить их на верхние этажи».

Ну, допустим. А как к семейному врачу, или другому специалисту поликлиники может попасть человек на инвалидной коляске? «Люди на инвалидных колясках попадают в поликлинику через заднюю дверь дома, там есть и отдельный кабинет, где семейные врачи могут принять пациента. Такая система работает уже много лет», - парировал Лепик.

Поинтересовались мы и возможностью решения другой проблемы поликлиники. Дело в том, что медицинское учреждение расположено на улице Харидузе. Это узкая улочка с односторонним движением, на которой вообще нет площадок для парковки автомобилей. Оставлять автомобили можно на парковочных местах, которые расчерчены вдоль улицы, на которой в том числе находится и Французский лицей.

И если приехавшему к врачу удалось все же найти место (кстати, машины – это не прихоть, на них привозят и пациентов, которые не в состоянии дойти до поликлиники своим ходом), то придется заплатить за это приличные деньги. Улица находится в зоне парковки Südalinn. «В плане парковки Ида-Таллиннская центральная больница ничего сделать не может, поскольку это городская земля и парковку у поликлиники организует город Таллинн», - ответил представитель больницы.

«Очень жаль. Нам не хочется отказываться от своего семейного врача. Будем ходить ровно столько, на сколько хватит маминых и моих сил. А дальше придется что-то решать, поскольку уже теперь каждый поход к доктору превращается в настоящее испытание, и до нужного кабинета мы добираемся из последних сил с давлением под 200», - грустно вздохнула Елена, узнав ответ больницы.