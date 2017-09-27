В центре Таллинна появится новый спортклуб с бассейном и массажным кабинетом

Председатель правления MyFitness Эркки Торн говорит, что открытие нового клуба в центре Таллинна соответствует стратегическим целям предприятия. «Мы хотим идти в ногу с развитием Таллинна и предлагать своим клиентам более широкий ассортимент услуг и выбор места, которое для них будет наиболее удобным», - комментирует Торн.

Руководитель MyFitness Eesti Тийна Отса говорит, что строительство нового клуба MyFitness по адресу Рявала, 4 планируется начать уже в октябре этого года и клуб будет открыт в конце этого года или в начале следующего. Новый клуб, площадь которого будет превышать 2000 квадратных метров, будет предлагать квалифицированные групповые тренировки и тренажерный зал с новыми тренажерами от Technogym. Также появится возможность посещать бассейн, сауну и массажный кабинет.

На данный момент в Эстонии 18 клубов MyFitness в Эстонии и 8 клубов в Латвии. В клубах состоят более 40 000 человек и в год их посещают более 2,5 миллионов раз.