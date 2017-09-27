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Финны стали покупать меньше алкоголя в Эстонии

Rus.Postimees.ee
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Финские алкотуристы | ФОТО: Scanpix

С сентября прошлого года до августа текущего года объемы алкоголя, вывозимого из Эстонии в Финляндию, сократились почти на 13 процентов.

Наиболее заметный спад произошел в отношении лонг-дринков и крепких напитков, которые за это время стали покупать на 25 процентов меньше, передает Rus.ERR со ссылкой на исследование Uusimaa.

То же действует и в отношении других групп алкоголя, за исключением крепленых вин и алкогольных коктейлей.

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