Финны стали покупать меньше алкоголя в Эстонии

Наиболее заметный спад произошел в отношении лонг-дринков и крепких напитков, которые за это время стали покупать на 25 процентов меньше, передает Rus.ERR со ссылкой на исследование Uusimaa.

То же действует и в отношении других групп алкоголя, за исключением крепленых вин и алкогольных коктейлей.