Таави Аас: конкуренты делают все, чтобы потерять доверие среди русскоязычных избирателей

В первую очередь Аас указывает на кандидатов на пост столичного мэра от соцдемов Райнера Вакра и реформиста Кристена Михала, которые бросили всю свою энергию на то, чтобы получить поддержку одной конкретной группы населения. «Выставлять свою кандидатуру на пост градоначальника – это не съемки в рекламном ролике стирального порошка, нацеленного на обладателей одежды белого цвета. Хочется надеяться, что вышеупомянутые политики отдают себе отчет в том, что городской голова должен представлять интересы всех 446 тысяч горожан, вне зависимости от их национальности, цвета кожи, возраста, языка общения или пола», - объяснил Аас.

Городской политик отметил, что если соцдем Райнер Вакра указывает на то, что является самым популярным кандидатом среди молодежи за счет своих познаний в баскетболе, то это еще куда ни шло, но вот своими заявлениями, что вместе с реформистом Михалом они испытывают гордость за то, что их поддерживают лишь эстонцы, они явно перегнули палку.

«В предвыборном ажиотаже эти партии пытаются вырваться вперед сомнительными заявлениями вроде того, что стоит гордиться лишь эстонскими избирателями. Это же чистой воды дискриминация. В отличие от наших конкурентов мы не делим людей по национальному признаку и именно поэтому мы являемся популярной партией среди всех групп населения», - отметил Аас, добавив, что нет Таллинна только для русских или только для эстонцев, есть одни город, где ценят каждого человека.

«Поддержка моих конкурентов среди русскоязычного населения Таллинна очень мала, но несмотря на это, они продолжают делать все, чтобы полностью лишиться доверия этой группы людей», - добавил Аас.

По оценке Ааса, Таллинн, которым управляют центристы – это развивающийся, новаторский и дружелюбный город, в котором нет места дискриминации. «Я не видел концепции города будущего от Партии реформ, но, судя по их высказываниям, развитие города, скорее, повернется вспять», - сказал Аас.