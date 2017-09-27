Картина дня: проблемы с визами, задержание главаря Солнцевской ОПГ и приключения эстонских болельщиков в Москве

Поселившийся в доме гриб довел семью до банкротства

Когда любимый дом не один, а два раза оказывается на грани уничтожения, для исправления ситуации приходится вкладывать в него невероятные суммы денег. А что делать, если взять их негде? Читайте далее...

В Испании задержан главарь Солнцевской ОПГ Арнольд Тамм

Во вторник сотрудники сил безопасности Испании задержали в провинции Малага девятерых предполагаемых мафиози, в частности имеющего эстонские корни Арнольда Тамма - одного из участников Солнцевской организованной преступной группировки, сообщает агентство EFE со ссылкой на близкие к следствию источники. Читайте далее...

В Маарду полыхал социальный дом: госпитализировали семь человек

Вчера, 26 сентября, около полуночи в Маарду горел социальный дом. В больницу доставили семь человек, которые надышались дымом. Читайте далее...

Эстонцы не могут получить визу. Настроение России изменилось?

В течение последних трех недель у чиновников российского Консульского отдела в Тарту настолько изменилось настроение, что многие ходатайства о получении целевых виз были возвращены с требованием представить дополнительные документы. Читайте далее...

Партия реформ: принимать экзамен на владение оружием на других языках опасно

Фракция оппозиционной Партии реформ выступает против внесения поправок в Закон об оружии, поскольку, по оценке реформистов, это явное неуважение к эстонскому языку как к государственному и значительно угрожает безопасности людей. Читайте далее...

Эстонцы с красным флагом разозлили российскую полицию

Вчерашний матч Лиги чемпионов в Москве, на котором встретились московский "Спартак" и "Ливерпуль", посетили и три эстонских болельщика "Ливерпуля" из клуба Estonian Reds. До игры их путь пересекся с российской полицией. Причиной стал красный флаг. Читайте далее...

Государство обеспечит неграждан пособием для ликвидаторов чернобыльской аварии

Правительство сегодня одобрило и передало на рассмотрение в парламент поправки к «Закону о социальном обеспечении», которые гарантируют социальное пособие в 230 евро ликвидаторам чернобыльской аварии, относящимся к числу лиц без гражданства. Читайте далее...

Экономист: Европу ожидает жесткий мультикризис!

Только прорыв одновременно на четырех фронтах – во Франции, Германии, Великобритании и Брюсселе – может дать Европе шанс, считает экономист Анатоль Калетски. Читайте далее...

Имейте в виду: скоро жители Эстонии должны будут обновить ИД-карты с потенциальным риском

По инициативе Департамента государственной инфосистемы разработано программное обеспечение, с помощью которого начиная с ноября можно будет обновить те ИД-карты, а также карты вида на жительство и электронную часть диги–ИД, которых касается потенциальный риск. Читайте далее...

Мярт Сультс: хватит терроризировать кассирш в магазинах!

Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. Сегодня в студии побывали сопредседатель правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) Мстислав Русаков и депутат Рийгикогу, участник скандала с росписью стен Горхолла Мярт Сультс.

Департамент авиации начал расследование из-за несогласованного полета параплана в Таллинне

Чиновники Департамента авиации начали расследование в отношении несогласованного полета параплана вчера вечером в Таллинне. Читайте далее...