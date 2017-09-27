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Фото: на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария

Движение нарушено!

Rus.Postimees.ee
BNS
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Сегодня, 27 сентября, в 12.49 в центр тревоги поступило сообщение, что на 137-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, легковой автомобиль Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с направлявшейся со стороны Пярну машиной Toyota. Люди в аварии не пострадали, передает Ляэнеская префектура.

Как призналась порталу Pärnu Postimees находившаяся в Ford пассажирка, она в шоке от случившегося: «Я не успела понять, что произошло. Муж вдруг сказал, что мы попали в ДТП».

Оба водителя были трезвыми, у них имеются водительские права соответствующей категории. Движение в районе ДТП серьезно нарушено.

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