Фото: на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария

По предварительным данным, легковой автомобиль Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с направлявшейся со стороны Пярну машиной Toyota. Люди в аварии не пострадали, передает Ляэнеская префектура.

Как призналась порталу Pärnu Postimees находившаяся в Ford пассажирка, она в шоке от случившегося: «Я не успела понять, что произошло. Муж вдруг сказал, что мы попали в ДТП».

Оба водителя были трезвыми, у них имеются водительские права соответствующей категории. Движение в районе ДТП серьезно нарушено.