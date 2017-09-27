Фото: на шоссе Таллинн-Пярну-Икла произошла авария
Движение нарушено!
27 сентября 2017 г., 14:43
Сегодня, 27 сентября, в 12.49 в центр тревоги поступило сообщение, что на 137-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись два легковых автомобиля.
По предварительным данным, легковой автомобиль Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с направлявшейся со стороны Пярну машиной Toyota. Люди в аварии не пострадали, передает Ляэнеская префектура.
Как призналась порталу Pärnu Postimees находившаяся в Ford пассажирка, она в шоке от случившегося: «Я не успела понять, что произошло. Муж вдруг сказал, что мы попали в ДТП».
Оба водителя были трезвыми, у них имеются водительские права соответствующей категории. Движение в районе ДТП серьезно нарушено.