Таллинн ввел новые ставки стоимости питания в детских садах

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт подтвердил, что расходы на питание будут покрываться в этом объеме для детей, местом проживания которых в регистре народонаселения числится Таллинн. «Расходы на питание покрываются за те дни, в которые ребенок посещает детский сад. В случае, если дневная стоимость питания в детском саду, закрепленная директором учреждения, больше назначенной горуправой суммы, разницу должен будет покрыть родитель на основании ежемесячного счета», - пояснил Кылварт.

Вице-мэр отметил, что освобождение от оплаты за питание в детских садах затронет более 22 000 таллиннских детей, посещающих детские сады. «Как правило, расходы на оплату питания составляют значительную сумму, которую родители должны выплачивать помимо платы за место в детском саду. Нововведение позволит родителям сократить ежемесячные расходы. Если же в семье детский сад посещает сразу несколько детей, это позволит сэкономить от 800 до 1200 евро в год», - сказал Кылварт.

В разных детских садах стоимость питания различается, ее утверждает попечительский совет, сообщила горуправа. Действующая на данный момент в Таллинне стоимость питания колеблется от 1,18 до 2,40 евро в день.

В соответствии с установленным пределом, детские сады смогут обеспечить детей качественным питанием, которое соответствует существующим требованиям: с ними можно ознакомиться на странице