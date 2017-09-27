Нужна ли человеку новая операционная система?

Кто купит мобильный телефон за 1000 евро?

Цена на модели вожделенных мобильных телефонов на исходе лета достигла 1000 евро. Это больше, чем просят за многие ноутбуки. Это больше мыслимой цены, которую стоило бы выложить за телефон, жажде обладать которым суждено угаснуть, надо думать, уже через год, когда распространятся слухи о следующей модели.

Прихотливая программа стяжательства

По всей видимости, в нервной системе кроется алгоритм, который побуждает хорошего человека к стяжательству. Сковывая при этом разум, чтобы терять контроль над расходами, которые в иной ситуации получили бы другую оценку. Для понимания абсурдности ситуации могут понадобиться время и помощь чужого мышления. Разумеется, мобильными телефонами явление не ограничивается. Магия ненасытности таится в большинстве вещей. Например, используется лишь пятая часть одежды в платяном шкафу. Очевидно, масса вещей и приобретается-то не для использования, даже если при покупке оно и планировалось. Важнее – приятные ощущения в момент покупки.

Чувства и рациональность живут независимой жизнью. Чувства робастны, т.е. под влиянием меняющихся обстоятельств функционируют относительно стабильно и быстро. Рациональность, напротив, требует для своего функционирования времени, духовного усилия и информации. Обладатель Нобелевской премии психолог Даниел Канеман совместно с Амосом Тверски путем многочисленных экспериментов описали, как чувства соотносятся с рациональностью, постоянно вырываясь вперед и требуя себе оправданий у медлительного и трудолюбивого разума. Ну кто не нашел бы обоснований необычайно высоким расходам на новый телефон или другой объект желания? А вот само по себе желание пониманию не поддается. Вместе с тем и противоположные обоснования отыскать трудно, ведь эти чувства потерпели поражение и не должны портить настроение хозяину.

По всей видимости, подобная программа поведения сформировалась в то время, когда повседневными спутниками человека были голод и нужда. Развивать критерий меры было не нужно, поскольку значимых для жизни ресурсов просто не хватало. Важнейшим из них была, конечно, энергия. Ее мы получаем только из пищи. Пища и питание были и по сей день остаются очень существенными факторами, влияющими на поведение, и с ними тесно связаны многие другие важные для жизни системы ценностей. Например, любезность, которая отличает дающего пищу, сопутствующее приему пищи совместное времяпрепровождение и напротив – относящееся к нему предложение пищи. Не стоит забывать и об экономическом эффекте, а также о власти, возникающей над теми, кто получает пищу, и порождаемой их массами.

Обуздание перепотребления

Распространенность избыточного веса как раз и отражает нашу уязвимость в новой ситуации, в данном случае – обилия пищи. Перепотребление осознают с опозданием, чтобы затем поддаться влиянию новых чувств, таких как ужас, стыд, гнев и др. Пища и питание объявляются злом, и новые чувства требуют от более рациональной стороны воззрений, поддерживающих удачность попыток диеты. Сидящие на диете тянутся друг к другу, порождая поля информации о белках, витаминах, чудесных механизмах и другой информации, связанной с питанием, где будущее кажется безопасным. Но и это чувство не вечно.