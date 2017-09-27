Галерея и видео: космическая квартира в деревянном доме в Кадриорге

Этот дом на улице Вейценберга в Кадриорге построен по проекту Карла Бурмана в 1918 году и принадлежит к славной когорте архитектурных памятников. Фасад дома реновирован в 2014 году.

Четырехкомнатная двухэтажная квартира площадью 142,5 м² поражает продуманным современным интерьером с использованием новейших отделочных материалов.

На первом этаже находятся прихожая, ванная и туалет, гостиная с открытой кухней и одна спальня. На полу в прихожей, кухне и ванной - натуральный мрамор (Black Pearl), стены ванной тоже из белого каррарского мрамора. В гостиной - камин.

Вся мебель в квартире фирмы Natuzzi. Обеденный стол изготовлен из ствола вяза и существует в единственном экземпляре, а стулья больше напоминают кресла в кабине космического корабля.

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