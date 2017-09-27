Большая галерея: в таллиннском Котле культуры в спешке готовятся к завтрашнему саммиту ЕС

Встреча состоится в Котле культуры, где сейчас полным ходом идут подготовительные работы и бесконечные перестановки, поскольку, помимо европейских лидеров, необходимо будет найти место и почти для 600 журналистов, для армии переводчиков и обслуживающего персонала.

К Цифровому саммиту готовится и площадка Digital Expo, на которой будут представлены последние технологические новинки. Например, Telia и Ericsson впервые представят работающую сеть 5G. Сегодня на место прибыл и представленный всего две недели назад на автовыставке во Франкфурте беспилотный прототип Audi. Всего на выставке будет 19 экспонатов.

В течение двух дней происходящее в Котле культуры будет транслироваться на двадцати различных телеканалах по всему миру.

Европейские лидеры прибудут в Таллинн в четверг после полудня, в 21.00 состоится ужин в Кадриорге с Дональдом Туском. Встреча в Котле культуры состоится в пятницу. На ней будут обсуждаться такие темы, как Брекзит, налоговая политика и расширение еврозоны.