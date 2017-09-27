Cтраны ЕС примут дополнительно 50 000 беженцев из Северной Африки

"Мы должны обеспечить альтернативу опасным маршрутам, по которым в Европу попадают нелегальные мигранты", - подчеркнул он. Речь в первую очередь идет о выходцах из Ливии, Египта, Нигера, Судана, Чада и Эфиопии. О готовности принять 14 тысяч беженцев уже заявили 11 государств Евросоюза.

Продление контроля на внутренних границах

В то же время в Брюсселе хотят продлить контроль на границах между странами Шенгенской зоны, доведя максимальный срок его действия до трех лет.

Австрия, Германия, Дания, Швеция и Норвегия ввели пограничный контроль в разгар миграционного кризиса в 2015 году. В феврале 2017 года Совет ЕС по рекомендации Еврокомиссии разрешил этим странам продлить временный режим еще на три месяца - до середины мая. Вена при этом пытается добиться, чтобы он действовал постоянно.