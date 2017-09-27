ФСБ России: в Ингушетии обнаружена могила Доку Умарова

В сообщении ФСБ утверждается, что сотрудникам спецслужбы удалось обнаружить останки Умарова и четырех членов его банды. «ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», - сообщили «Интерфаксу» в среду, 27 сентября, в ЦОС ФСБ России.

В ФСБ напоминают, что Умаров являлся главарем международной террористической организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена решением Верховного суда РФ в феврале 2010 года. Лидер северокавказских боевиков действовал совместно с эмиссарами международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство».

Спецслужба подчеркивает, что Доку Умаров совместно с уничтоженным в 2006 году Шамилем Басаевым являлся непосредственным организатором нападения на Дагестан в 1999 году и серии диверсионно-террористических акций на территории России, совершенных членами бандформирований на объектах транспортной инфраструктуры и общественных местах в период с 2003-го по 2013 годы, которые повлекли значительное количество человеческих жертв.

Кадыров посчитал смерть Умарова концом международного терроризма в регионе

После обнаружения захоронения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что со смертью Доку Умарова международным террористам был сломан хребет. «Уничтожение Доку Умарова стало переломным моментом в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Международным террористам был сломан хребет. Уверен, что международный терроризм никогда не поднимет голову в нашей республике, в нашем регионе», - приводит «Интерфакс» сообщение главы Чечни в Telegram-канале.

«Уничтожение „террориста номер один“ говорит о том, что бандитов, где бы они не скрывались, настигнет справедливое возмездие. Достойный вклад в ликвидацию Умарова внесли и наши подразделения», - добавил Кадыров.

Об обнаружении могилы Умарова в Сунженском районе Ингушетии стало известно два дня назад. На местонахождение захоронения указал один из боевиков, воевавших в Сирии и задержанных в России за участие в военных действиях. Останки были завернуты в плащ-палатку, в той же могиле находились тела еще четырех человек.

Информация о смерти Умарова публиковалась более десяти раз, однако в апреле 2014 года фото предполагаемого трупа боевика опубликовал Кадыров. Позже чеченский лидер удалил запись.

Доку Умаров родился 13 апреля 1964 года в селении Харсеной Шатойского района Чечни. Получил высшее образование по специальности «строитель».

В первую чеченскую кампанию о деятельности Умарова было мало сведений. Известно, что он женился на дочери близкого соратника Джохара Дудаева, влиятельного полевого командира Дауда Ахмадова и что имеет шестерых детей. После смерти Ахмадова командование его отрядами перешло к зятю.

В эти годы Умаров командовал батальоном спецназа «Борз», который впоследствии был переформирован в полк. Имеет чин бригадного генерала ВС Ичкерии.

В 1997 году Доку Умаров был назначен главой Совета Безопасности Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ) и занимал этот пост до 2005 года, до момента принятия им должности вице-президента ЧРИ. Одновременно с этим стал директором Службы Национальной Безопасности ЧРИ.

В ходе боевых действий погибли два брата Доку Умарова - Муса и Иса. Многие родные и близкие Умарова были взяты в заложники. По некоторым данным, к захватам причастны люди нынешнего президента Чечни Рамзана Кадырова.

Сам Умаров, по данным спецслужб, причастен к похищениям людей в Чечне в 1996-1999 годах. Его считают заказчиком ряда крупных терактов на юге России, в том числе и подрывов электропоездов в Кавминводах в 2003 году.

В 2006-2007 годах был президентом самопровозглашенной республики Ичкерия, а после объявил о создании «Имарата Кавказ». Он взял на себя ответственность за организацию подрыва «Невского экспресса» в 2009 году, взрывов в московском метро в 2010 году и аэропорту Домодедово в 2011 году.