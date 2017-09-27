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У клиентки Swedbank со счета пропали 200 евро

Rus.TVNET
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Банкомат. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Живущая в Латвии 85-летняя пенсионерка Байба относится к числу тех людей, которые записывают все расходы, каждый цент у них на счету. Поэтому, когда женщина узнала, что у нее с банковского счета, на который приходит пенсия, мистически пропало 200 евро, старушка была в шоке.

Банковскую карточку пенсионерка бережно хранит дома и только раз в месяц отправляется к банкомату, чтобы снять наличные и там же, в банкомате, произвести некоторые платежи.

Женщина живет одна и никто, кроме нее не знает, где хранится карточка. Недавно случайно открылось, что с карточки Байбы исчезли 200 евро.

О пропаже денег пенсионерка узнала в банке, куда отправилась за новой банковской картой.

Согласно банковским данным, в один из дней в 11.50 в банкомате было снято 200 евро, а в 11.54 в другом банкомате была произведена оплата за электричество.

Расстроенная пенсионерка обратилась с заявлением и в полицию и в свой банк - Swedbank.

Представители полиции не комментируют, как продвигается расследование с пропажей денег, но говорят, что рассматривают несколько вариантов.

Отметим, что пока что пенсионерке не удалось вернуть деньги.

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