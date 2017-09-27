У клиентки Swedbank со счета пропали 200 евро

Живущая в Латвии 85-летняя пенсионерка Байба относится к числу тех людей, которые записывают все расходы, каждый цент у них на счету. Поэтому, когда женщина узнала, что у нее с банковского счета, на который приходит пенсия, мистически пропало 200 евро, старушка была в шоке.
Банковскую карточку пенсионерка бережно хранит дома и только раз в месяц отправляется к банкомату, чтобы снять наличные и там же, в банкомате, произвести некоторые платежи.
Женщина живет одна и никто, кроме нее не знает, где хранится карточка. Недавно случайно открылось, что с карточки Байбы исчезли 200 евро.
О пропаже денег пенсионерка узнала в банке, куда отправилась за новой банковской картой.
Согласно банковским данным, в один из дней в 11.50 в банкомате было снято 200 евро, а в 11.54 в другом банкомате была произведена оплата за электричество.
Расстроенная пенсионерка обратилась с заявлением и в полицию и в свой банк - Swedbank.
Представители полиции не комментируют, как продвигается расследование с пропажей денег, но говорят, что рассматривают несколько вариантов.
Отметим, что пока что пенсионерке не удалось вернуть деньги.