У клиентки Swedbank со счета пропали 200 евро

Банковскую карточку пенсионерка бережно хранит дома и только раз в месяц отправляется к банкомату, чтобы снять наличные и там же, в банкомате, произвести некоторые платежи.

Женщина живет одна и никто, кроме нее не знает, где хранится карточка. Недавно случайно открылось, что с карточки Байбы исчезли 200 евро.

О пропаже денег пенсионерка узнала в банке, куда отправилась за новой банковской картой.

Согласно банковским данным, в один из дней в 11.50 в банкомате было снято 200 евро, а в 11.54 в другом банкомате была произведена оплата за электричество.

Расстроенная пенсионерка обратилась с заявлением и в полицию и в свой банк - Swedbank.

Представители полиции не комментируют, как продвигается расследование с пропажей денег, но говорят, что рассматривают несколько вариантов.

Отметим, что пока что пенсионерке не удалось вернуть деньги.