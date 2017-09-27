Юку-Калле Райд: чем наши партии похожи на криминальные группировки?

Помните, как оно бывало? Я вот помню. Сумрачное начало 1990-х, Эстония еще не успела вынырнуть из горбачевской эпохи трезвости и кооперативного движения и стать государством. По названию-то да, но тут и там шныряли деятели преступного мира, разделившие территорию подобно гуляющим собакам: где кто поднимал ногу у столба, там и устанавливались местные законы.

Щелк!.. Сразу вспоминаются группировки птицефабрики и пермских, но их, конечно, было больше. Единственный позитив – входившие в ту или иную группировку псы время от времени друг друга поколачивали, а у государства тогда было серьезное желание одолеть криминальный мир.

Почему я об этом вдруг вспомнил? А потому, что странным и извращенным образом разборки птицефабричных и пермских напоминают всё то, чем занимаются перед местными выборами наши уважаемые партии. Эту бери, ту не бери. Причем так, что у граждан – как когда-то у владельцев ларьков с мороженым и вафлями – поджилки трясутся. Если нам платить не будете, придут другие – очень плохие! – спалят ваш ларек дотла.

Если за нас не проголосуете, в городе не будет общественного транспорта, школ, детсадов, улиц, парков, будет введен комендантский час – или что-то в этом роде. Да, эстонцы, и еще! Вы не сможете говорить на родном языке! Да, русские! Вас всех депортируют на Рухну!

Совершенно обычная предвыборная лексика.

И вдогон: ну да, нам давали взятки, как без этого, власть и коррупция идут рука об руку (невероятно, но это все говорит действующий мэр!) – но смотрите, они все-таки хорошие ребята, под нашим доселе гениальным управлением построен бассейн, и этот городской магазин, и дыры в асфальте мы заделываем, и... что там еще? (Словом, геройским подвигом объявляется всё то, что граждане из горуправы должны делать так и так, без каких-либо взяток.)

В итоге мы имеем разборки парней с птицефабрики и пермской группировки, только чуть в другом месте и 25 лет спустя.

Особенно доставляет – я говорю это как человек, не входивший ни в одну партию, – читать грустное карканье реформиста Ремо Холсмера: мол, если реформистскую группировку не поддержат (если не платить парням с птицефабрики), придут центристы (пермские) и оформят всё так, что все потом будут плакать горючими слезами. При этом Ремо призвал не поддерживать именно избирательные союзы, а об сопартийцах говорил только хорошо. Да, именно. Отдашь голос какому-нибудь там избирательному союзу - и всё пропало.

Тут нормальный человек снимает шляпу, говорит «прощайте!» и уходит из конторы птицефабрики, потому что отлично понимает: работающий город и культурное пространство – это не партия, это активные и понимающие люди. Большинство которых не хочет вступать ни в какие партии, а хочет тихо возделывать свой сад, как подобает свободному гражданину.