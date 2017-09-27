Юку-Калле Райд: чем наши партии похожи на криминальные группировки?

Партийные ссоры перед местными выборами напоминают давнишние разборки криминальных авторитетов, пишет главред газеты KesKus Юку-Калле Райд, кандидат от избирательного союза «Гражданин свободного Таллинна».
Помните, как оно бывало? Я вот помню. Сумрачное начало 1990-х, Эстония еще не успела вынырнуть из горбачевской эпохи трезвости и кооперативного движения и стать государством. По названию-то да, но тут и там шныряли деятели преступного мира, разделившие территорию подобно гуляющим собакам: где кто поднимал ногу у столба, там и устанавливались местные законы.
Щелк!.. Сразу вспоминаются группировки птицефабрики и пермских, но их, конечно, было больше. Единственный позитив – входившие в ту или иную группировку псы время от времени друг друга поколачивали, а у государства тогда было серьезное желание одолеть криминальный мир.
Почему я об этом вдруг вспомнил? А потому, что странным и извращенным образом разборки птицефабричных и пермских напоминают всё то, чем занимаются перед местными выборами наши уважаемые партии. Эту бери, ту не бери. Причем так, что у граждан – как когда-то у владельцев ларьков с мороженым и вафлями – поджилки трясутся. Если нам платить не будете, придут другие – очень плохие! – спалят ваш ларек дотла.
Если за нас не проголосуете, в городе не будет общественного транспорта, школ, детсадов, улиц, парков, будет введен комендантский час – или что-то в этом роде. Да, эстонцы, и еще! Вы не сможете говорить на родном языке! Да, русские! Вас всех депортируют на Рухну!
Совершенно обычная предвыборная лексика.
И вдогон: ну да, нам давали взятки, как без этого, власть и коррупция идут рука об руку (невероятно, но это все говорит действующий мэр!) – но смотрите, они все-таки хорошие ребята, под нашим доселе гениальным управлением построен бассейн, и этот городской магазин, и дыры в асфальте мы заделываем, и... что там еще? (Словом, геройским подвигом объявляется всё то, что граждане из горуправы должны делать так и так, без каких-либо взяток.)
В итоге мы имеем разборки парней с птицефабрики и пермской группировки, только чуть в другом месте и 25 лет спустя.
Особенно доставляет – я говорю это как человек, не входивший ни в одну партию, – читать грустное карканье реформиста Ремо Холсмера: мол, если реформистскую группировку не поддержат (если не платить парням с птицефабрики), придут центристы (пермские) и оформят всё так, что все потом будут плакать горючими слезами. При этом Ремо призвал не поддерживать именно избирательные союзы, а об сопартийцах говорил только хорошо. Да, именно. Отдашь голос какому-нибудь там избирательному союзу - и всё пропало.
Тут нормальный человек снимает шляпу, говорит «прощайте!» и уходит из конторы птицефабрики, потому что отлично понимает: работающий город и культурное пространство – это не партия, это активные и понимающие люди. Большинство которых не хочет вступать ни в какие партии, а хочет тихо возделывать свой сад, как подобает свободному гражданину.
Мы правда верим в то, что жизнь на местах зависит от того, кто руководит местами – реформисты, центристы, соцдемы или кто еще? Конечно, нет. На местном уровне никаких пересечений с партийной политикой быть не должно, для местной жизни потребны не политики из партийных группировок, а специалисты. Дорожным движение не должен заниматься глава молочников Таави, в детском саду не место для политдебатов; проблемами должен заниматься человек, обученный их решать, – независимо от того, к какой партийной группировке он принадлежит и принадлежит ли вообще.
Наши университеты готовят множество специалистов, а делами занимаются партийцы, потому что иначе пищевой цепочке партийной группировки конец. Город никому не сдался. Что и требовалось доказать.
Партии не занимаются местной жизнью, потому что эти выборы для них – возможность захапать больше власти, а не сделать так, чтобы где-то стало лучше жить. Мы же знаем, что Евгений, Таави и любой другой партиец с граблями в парк не пойдет – он останется там же, в парламенте, в кресле министра, в европарламенте. Вот так всё просто.
Если уж выбирать, нужно выбирать граждан, а не партийных винтиков. Единственный потерянный голос – это голос неотданный, так что не стоит слушать филиппики в адрес гражданских объединений и избирательных союзов; эти филиппики просто ужасно глупы.
Напомним гражданину, который не туп как овца (на что группировки рассчитывают): выборы проводятся не затем, чтобы той или иной партии было в будущем хорошо, удобно и сытно жить, а затем, чтобы чуть лучше жилось избирателю. Чтобы город стал человечнее, чтобы им руководили без воровства, махинаций и взаимного мытья потных рук.
Посмотрите: партийцам как пермским, так и с птицефабрики, важно, даже жизненно важно, чтобы пищевая цепочка не разрывалась, отчего хрупкий мир, прямую улицу, сбрасывающий осенние листья клен в парке, открытую дверь в детсад, колбасу в школьной столовой и вообще всё, что более-менее работает, они записывают себе в актив – и пугают людей другими группировками, которые сжевали бы эту колбасу в десять ртов.
Если мы это поймем, появится возможность заботиться о жизни в городе и участвовать в ней. За благополучием города – разумный человек, который в этом городе живет. Многие из них никогда не хотели иметь дело с птицефабричными или пермскими, оттого и собрались в избирательные союзы.
Местные.
Потому что выборы – они тоже местные.