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Завтра жителей Таллинна ждут огромные пробки: смотрите, какие дороги будут закрыты для движения (карта)

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В пятницу в Таллинне в Котле культуры в рамках председательства Эстонии в ЕС на Цифровой саммит соберутся лидеры стран ЕС. В связи с этим 28 и 29 сентября в организации дорожного движения в столице произойдут большие изменения.

В четверг, 28 сентября, с 12 до 21 часа делегации будут передвигаться от Таллиннского аэропорта по Тартускому шоссе в отели в центре города.

В промежуток времени с 15.00 до 23.00 для движения будут закрыты участки дороги на бульваре Рявала перед отелем Swissotel в сторону Тартуского шоссе и с 12.00 до 24.00 на улице Крейцвальди перед отелем Hilton Park Hotell.

На парковке Radisson Blu Sky на бульваре Рявала будет ограничена парковка с полудня четверга до вечера 30 сентября.

В период с 18.00 до 20.00 делегации будут передвигаться из центра города в Кадриоргский художественный музей. В связи с этим возникнут пробки на Тартуском, Пярнуском и Нарвском шоссе.

С 18.00 до 23.00 для движения будет закрыта улица Вейценберги от перекрестка Поска до улицы Мяэкалда.

В четверг с 12 часов до утра субботы будут действовать ограничения на парковку на Тоомпеа и в Старом городе на улице Вене.

Всех, кто собирается в четверг и пятницу ехать в Таллиннский аэропорт, полиция просит запастись большим количеством времени, чем обычно.

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