Фото: в Таллинне открылся детский сад «Лотте»

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт заметил, что есть, чему радоваться. «Если раньше гуляющих в Кадриорге беспокоил вид разрушающегося старого здания посреди заросшей площадки, то теперь картина кардинально изменилась, – сказал Кылварт. – Старое здание, находящееся под охраной как памятник старины, полностью отремонтировано, все ценные детали и конструкции отреставрированы. В связи с тем, что в старом здании не хватило места, у него появилась пристройка. Это без всяких сомнений самобытная, интересная постройка, в которой соединилось историческое и современное».

Руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла добавил, что здание теперь многим напоминает сказочный дворец с таинственным лесом, поэтому детский сад носит имя сказочного персонажа – Лотте. Директор детского сада «Лотте», Герди Кангур, отметила, что впечатления от здания у нее самые лучшие, была проделана очень большая работа. Здание, по ее словам, сохранив историческую ценность, может предоставить современные возможности.

Шесть групп детского сада примут 132 ребят. В реконструированном старом здании расположатся четыре группы, зал и помещения для персонала, в пристройке - еще две группы и кухня. Общая площадь детского сада - примерно 2160 кв.м. Там обновлены все инженерные коммуникации и техносистемы, создано газовое отопление. Во дворике построены игровая площадка и павильоны, освещенные и в темное время суток.

Здание по адресу Койдула, 23, было построено в конце восемнадцатого века. Дворянский дом после второй мировой войны использовался как школа. С 2004 года дом пустовал. Реконструкция обошлась более чем в 2,5 миллиона евро, к чему добавились 180 тысяч евро стоимости мебели и оборудования. 85% этой суммы выделил по ходатайству Таллиннского департамента образования Европейский фонд регионального развития.