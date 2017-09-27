Ушел в лес и не вернулся: полиция просит помощи в поисках пропавшего мужчины

Сегодня в полицию поступило сообщение, что вчера вечером в волости Камбья ушедший в лес Арнольд до сих пор не вернулся домой. Мобильный телефон мужчины выключен, поэтому родственники не могут с ним связаться. Начавшая поиски полиция обнаружили возле леса автомобиль Арнольда, но его самого поблизости не было.

Сегодня днем лес прочесали полицейская собака и местные охотники. Но до сих пор найти пропавшего Арнольда не удалось. Полиция убедилась, что ни в больнице, ни у известных друзей-знакомых его нет.

По словам близких, на Арнольде может быть желтоватая куртка и пятнистые штаны.

Если кто-то видел Арнольда, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.