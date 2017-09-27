У пассажирки автобуса на въезде в Эстонию обнаружили наркотики

Прибыв на таможенный пост Ивангород, перед выходом пассажиров для прохождения таможенного и пограничного контроля, с целью сокрытия имевшегося у нее наркотического средства, гражданка России зашла в туалетную комнату и поместила в унитаз наркотическое средство, герметично упакованное в бесцветный полимерный материал, пишет rus.err.ee.

Находку изъяли и направили для проведения химического исследования. По заключению эксперта, представленный на исследование объект (вещество растительного происхождения) является наркотическим средством – гашиш (анаша, смола каннабиса).

По данному факту было возбуждено уголовное дело.