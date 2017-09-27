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У пассажирки автобуса на въезде в Эстонию обнаружили наркотики

Rus.Postimees.ee
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Жизнь у погранпункта "Ивангород". Иллюстративное фото. | ФОТО: Postimees.ee lugeja foto

Российские таможенники поздно вечером 26 сентября на пункте пропуска в Ивангороде при досмотре пассажирского автобуса, направлявшегося в Эстонию, нашли у одной пассажирки наркотики.

Прибыв на таможенный пост Ивангород, перед выходом пассажиров для прохождения таможенного и пограничного контроля, с целью сокрытия имевшегося у нее наркотического средства, гражданка России зашла в туалетную комнату и поместила в унитаз наркотическое средство, герметично упакованное в бесцветный полимерный материал, пишет rus.err.ee.

Находку изъяли и направили для проведения химического исследования. По заключению эксперта, представленный на исследование объект (вещество растительного происхождения) является наркотическим средством – гашиш (анаша, смола каннабиса).

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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