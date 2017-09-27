Анвельт: дискуссий по новой схеме приема беженцев у Эстонии в планах нет

«Эстония продолжит выполнять программу распределения беженцев, о которой была достигнута договоренность два года назад, других обсуждений этой темы в планах нет, - сказал Анвельт в интервью BNS. - Перед началом каких бы то ни было обсуждений я хотел бы, чтобы Еврокомиссия ознакомила бы с представленными ею совету ЕС по юстиции и внутренним делам рекомендациями по распределению беженцев».

Еврокомиссия выделит 500 млн евро для поддержки государств ЕС, которые разместят у себя в общей сложности 50 000 беженцев из Северной Африки, сообщил в среду еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

"Мы должны обеспечить альтернативу опасным маршрутам, по которым в Европу попадают нелегальные мигранты", – подчеркнул он. Речь в первую очередь идет о выходцах из Ливии, Египта, Нигера, Судана, Чада и Эфиопии. О готовности принять 14 000 беженцев уже заявили 11 государств Евросоюза.

В то же время Брюссель декларировал, что продлит контроль на границах между странами Шенгенской зоны, доведя максимальный срок его действия до трех лет.