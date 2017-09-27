Райнер Вакра – Таави Аасу: именно центристы плывут в одной лодке с реформистами, а не соцдемы

Райнер Вакра считает, что это противостояние безответственно и опасно, ведь страдают от этого наши же люди: «Вместо того, чтобы заниматься сплочением общества, эти партии усиливают страхи и культивируют стереотипы, тем самым способствуя росту недоверия между общинами. Но если раньше это была борьба лишь двух партий, то в этот раз центрист Таави Аас втянул на "поле боя" и социал-демократов, повесив на нас ярлык анти-русской партии».

«Меня не меньше, чем Таави Ааса, возмутила реклама Партии реформ, в которой последняя акцентировала внимание на политическом предпочтении эстонцев и неэстонцев, недвусмысленно намекнув: кто хороший избиратель, а кто - плохой. Социал-демократы никогда не делили избирателей на правильных и неправильных, - отмечает Вакра. - Более того, мы – единственная политическая сила в стране, у которой практически одинаковая поддержка как среди эстонцев, так и среди русских жителей. Мы никогда не заманивали избирателей, настраивая их друг против друга, как это делают реформисты. Мы никогда не поступали и как центристы, запугивая и обманывая избирателей тем, что русские детские сады и Центр русской культуры будут закрыты после выборов 15 октября. Господин Аас, мой Вам совет как к градоначальнику: занимайтесь проблемами города и выходите уже из лодки реформистов – это лодка без весел».