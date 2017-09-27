США разместят стратегические силы на территории Южной Кореи

Ранее в среду, 27 сентября, США и Южная Корея начали уже 12-ю по счету рабочую встречу по обороне в Сеуле, которая продлится два дня, пишет Newsru. На повестку вынесены вопросы координации против ракетной и ядерной угрозы со стороны Северной Кореи и обязательств Вашингтона по усиленному сдерживанию и передачи оперативного контроля над южнокорейскими войсками в военное время Пентагону, отмечает "Интерфакс".

Бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения РФ, генерал-полковник в отставке Виктор Есин предположил, что Пентагон разместит в Южной Корее не ядерное вооружение, а стратегические бомбардировщики B-1B, которые и так появляются там на временной основе.

Он также отметил, что в настоящее время американские бомбардировщики B-1B Lancer переоборудованы для решения задач обычными (неядерными) вооружениями. "Конечно, напряженность возрастет. Северная Корея заявляла же, что будет сбивать эти самолеты", - напомнил он.

В то же время Есин высказал сомнения в том, что руководство КНДР воплотит свои угрозы. К тому же на вооружении северокорейских военных находятся устаревшие образцы зенитных ракетных комплексов (ЗРК), добавил он. "Если самолеты к границам подлетят, такая возможность (сбить их) существует: у них есть ЗРК. Старенькие, но они могут использоваться. Я думаю, что они не рискнут, а только пугают американцев", - заключил он.

В середине сентября СМИ писали, что власти Южной Кореи не рассматривают возможность размещения в стране тактического ядерного оружия США. Тогда сообщалось, что правительство республики продолжает придерживаться принципа денуклеаризации Корейского полуострова. В администрации главы государства полагают, что размещение в стране тактического ядерного оружия может спровоцировать гонку ядерных вооружений в Северо-Восточной Азии.

Кроме того, 10 сентября председатель сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн заявил в интервью телеканалу CNN, что администрации США следует серьезно рассмотреть вопрос о размещении тактического ядерного оружия США в Южной Корее на фоне растущих угроз со стороны КНДР. По его словам, южнокорейский министр обороны Сон Ён Му недавно озвучивал соответствующую позицию в качестве одной из мер эффективного сдерживания северокорейской угрозы.

Вопрос о возможности размещения в Южной Корее тактического ядерного оружия США поднимается не впервые. В апреле текущего года сообщалось, что американские власти рассматривали такие меры в качестве способа сдерживания агрессии со стороны КНДР.

Осенью прошлого года с предложением рассмотреть возможность размещения такого оружия в Республике Корея (РК) выступал Национальный консультативный совет по демократическому и мирному воссоединению Кореи. В южнокорейском МИДе тогда заявили, что правительство РК сохраняет верность денуклеаризации Корейского полуострова.

В связи с действиями КНДР Сеул ранее принял решение о размещении в стране американских комплексов ПРО THAAD. 8 сентября президент РК Мун Чжэ Ин подчеркнул, что это размещение носит временный характер и является наиболее оптимальным вариантом решения вопроса обеспечения безопасности страны в нынешней ситуации.