На планете есть места, где можно не покупать жилье: сами дадут

Италия

Слышали ли вы про маленький городок Ганджи на Сицилии? Там так много заброшенных строений, что их предлагают бесплатно при условии, что вы останетесь там жить и сделаете полную реновацию дома за свой счет.

США

Да, Америка - страна широких возможностей! В городах Гэри, Индиана или Детройт можно получить бесплатную крышу над головой, Iесли у вас есть работа или надежный источник дохода, а также средства на реновацию и план работ.

Южно-Африканская республика

В отличие от Италии и США, в этой стране жилье охотнее предоставляют менее обеспеченным слоям населения. ЮАР является лидером в этом направлении.

Острова Питкэрн

Это - единственная островная колония Великобритании в Тихом океане. Население - всего 50 человек. Поэтому там будут рады любому новому жителю. Подумайте, может, вам стоит стать владельцем недвижимости в британской колонии?

Koлумбия

Колумбия, как и ЮАР, уделяет большое внимание людям с небольшими доходами. Колумбия - страна контрастов, там много очень богатых и еще больше бедных людей. К счастью, туристы улучшают экономические показатели страны.