На планете есть места, где можно не покупать жилье: сами дадут

Бесплатное жилье? Это же как сыр в мышеловке! Однако портал Kodu со ссылкой на womensarticle.com пишет, что в мире есть пять стран, где при соблюдении небольших формальностей вы можете получить жилье совершенно бесплатнo.
Италия
Слышали ли вы про маленький городок Ганджи на Сицилии? Там так много заброшенных строений, что их предлагают бесплатно при условии, что вы останетесь там жить и сделаете полную реновацию дома за свой счет.
США
Да, Америка - страна широких возможностей! В городах Гэри, Индиана или Детройт можно получить бесплатную крышу над головой, Iесли у вас есть работа или надежный источник дохода, а также средства на реновацию и план работ.
Южно-Африканская республика
В отличие от Италии и США, в этой стране жилье охотнее предоставляют менее обеспеченным слоям населения. ЮАР является лидером в этом направлении.
Острова Питкэрн
Это - единственная островная колония Великобритании в Тихом океане. Население - всего 50 человек. Поэтому там будут рады любому новому жителю. Подумайте, может, вам стоит стать владельцем недвижимости в британской колонии?
Koлумбия
Колумбия, как и ЮАР, уделяет большое внимание людям с небольшими доходами. Колумбия - страна контрастов, там много очень богатых и еще больше бедных людей. К счастью, туристы улучшают экономические показатели страны.