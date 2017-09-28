Пеэтер Эрнитс: я не доверяю Государственной избирательной комиссии

Руководитель тартумааского отделения Центристской партии Пеэтер Эрнитс убежден, что за аннулированием заявлений об участии в выборах стоит руководитель избирательной комиссии Камбья Реэт Киуру, которая, как утверждает Эрнитс, заставили людей отказаться от выборов, и подделала поставленные на заявлениях от отказе подписи.

Эрнитс подал соответствующую жалобу и в республиканскую избирательную комиссию, в которой, в числе прочего, попросил восстановить аннулированные заявления и приостановить полномочия Реэт Киуру. Однако комиссия жалобы Эрнитса не удовлетворила.

Камбьясцы дали показания

«Я не понимаю, как могут появляться такие решения», - негодует Эрнитс по поводу решения республиканской избирательной комиссии. Он добавил, что раньше у него не было оснований сомневаться в адекватности избирательной комиссии, но теперь его мнение основательно изменилось.

Для выяснения обстоятельств случившегося республиканская избирательная комиссия поговорила с отказавшимися от участия в выборах женщинами из Камбья по телефону. Сильвия Зейго объяснила, что подписывая заявление, она не понимала, что именно она подписывает. От участия в выборах она отказалась по собственному желанию, и председатель волостной избирательной комиссии на нее не влияла.

И Айли Вейдик подтвердила, что подала заявление на участие в выборах из-за недовольства административной реформой, но позже по собственному желанию подписала отказ от участия.

Лилли Рийвес прервала разговор и не захотела общаться с членами избиркома. Секретарь Центра здоровья Камбья Хели Яаметс, которая помогала ей писать заявление об отказе, заверила по телефону, что Лилли Рийвес отказалась добровольно и сама подписала документ.

Алли Сийл, заявление об участии в выборах которой Пеэтер Эрнитс хотел после его аннулирования лично отнести обратно в Избирательную комиссию Камбья, заверила Центризбирком, что из-за большого возраста все же не хочет баллотироваться.

Если нужно – в Госсуд

Эрнитс все еще убежден, что члены республиканской избирательной комиссии вообще не связывались с женщинами: «После вынесения решения я говорил с этими дамами из Камбья. Они утверждали, что члены избиркома с ними не связывались. Я не понимаю, зачем врать?» - злится Эрнитс.

В то же время, он признал, что не может быть до конца уверенным и в словах пожилых женщин: «Конечно, возможно, что и дамы говорят мне одно, а другим – другое, но я встречался с ними лично и говорил с ними. У меня нет оснований не доверять их словам. При этом я не могу доверять республиканской избирательной комиссии».

Он подтвердил, что не удовлетворен решением избиркома и хочет пойти с этим делом дальше: «Сейчас у меня, по сути, есть две возможности: выразить вотум недоверия председателю избирательной комиссии как депутат парламента, или обратиться в Государственный суд». На данный момент он не смог сказать, в пользу какого из вариантов он примет решение, но пообещал, что так это дело не оставит.