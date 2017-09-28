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Фото: квартира с необычным интерьером

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.century21.com

Собачникам лучше не смотреть! В США продается дом, созданный кошатником и для кошатников. Портал Kodu предлагает прицениться.

Этот дом продается за 240 000 долларов. Кроме сотен изображений кошек - фотографии и картинки на стенах, меховые фигурки и прочее - в доме есть немножко места для людей: две спальни и большая ванная.

Фото: www.century21.com

Фото: www.century21.com

Как написано в объявлении, дом отделан высококачественными материалами. Правда, эти материалы не видны из-за изображений кошек.

Фото: www.century21.com

Остальные фотографии смотрите ЗДЕСЬ!

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