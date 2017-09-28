Фото: квартира с необычным интерьером

Этот дом продается за 240 000 долларов. Кроме сотен изображений кошек - фотографии и картинки на стенах, меховые фигурки и прочее - в доме есть немножко места для людей: две спальни и большая ванная.

Фото: www.century21.com

Фото: www.century21.com

Как написано в объявлении, дом отделан высококачественными материалами. Правда, эти материалы не видны из-за изображений кошек.

Фото: www.century21.com

Остальные фотографии смотрите ЗДЕСЬ!