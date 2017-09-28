До и после: смотрите, как изменилась эта кухня
28 сентября 2017 г., 15:00
Много лет стоящая без ремонта кухня переносит вас в прошлое. Если вы не являетесь фанатом стиля ретро, пишет портал Kodu, отремонтируйте свою кухню так, как сделали хозяева этой!
Последний раз эту американскую кухню ремонтировали 70 лет назад. Посоветовавшись с дизайнером, хозяйка дома Лорель решила сменить американский стиль на скандинавский.
Кухня до ремонта / Фото: laurelandwolf.com
Кухня после ремонта / Фото: laurelandwolf.com
Была сломана одна внутренняя стена, и кухня, объединенная со столовой, стала светлее и просторнее.
Фото: laurelandwolf.com
Больше фотографий смотрите ЗДЕСЬ.