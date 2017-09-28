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До и после: смотрите, как изменилась эта кухня

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: laurelandwolf.com

Много лет стоящая без ремонта кухня переносит вас в прошлое. Если вы не являетесь фанатом стиля ретро, пишет портал Kodu, отремонтируйте свою кухню так, как сделали хозяева этой!

Последний раз эту американскую кухню ремонтировали 70 лет назад. Посоветовавшись с дизайнером, хозяйка дома Лорель решила сменить американский стиль на скандинавский.

Кухня до ремонта / Фото: laurelandwolf.com

Кухня после ремонта / Фото: laurelandwolf.com

Была сломана одна внутренняя стена, и кухня, объединенная со столовой, стала светлее и просторнее.

Фото: laurelandwolf.com

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