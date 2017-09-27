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Расследование крупнейшего в Эстонии мошенничества с кредитными картами провалилось

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Kaarel Tigas / Õhtuleht

Крупнейшее в истории Эстонии мошенничество с кредитными картами привело к продолжительному полицейскому расследованию, которое потерпело фиаско, пишет ERR со ссылкой на передачу ЭТВ «Очевидец» («Pealtnägija»).

В СМИ не раз рассказывали о сети мошенников, которые заманивали туристов в бары, одурманивали их и опустошали их кредитные карты.

Хотя многие пострадавшие отступились, детальные показания дали в конце концов 98 человек и только на них, по подсчетам полиции, банда заработала 740 000 евро.

Расследуемое пять лет дело в декабре 2015 оказалось в суде, делом занималось целое отделение полиции и четыре прокурора подряд, спор прошел через две судебные инстанции, пока этим летом суд не посчитал, что это уголовное дело не может быть разрешено в разумные сроки таким образом, чтобы было вынесено окончательного решение суда в оговоренные делопроизводством временные границы.

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