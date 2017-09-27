Студия Postimees: Алиса Блинцова – Евген Цыбуленко
Русский вопрос и трамвай против метро, начало в 11.00!
27 сентября 2017 г., 22:32
Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. В четверг в студии: член правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), представитель НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова и кандидат от избирательного союза «Город-метро», руководитель Украинского землячества Эстонии Евген Цыбуленко.
Смотрите прямой эфир в 11.00!
По окончанию прямого эфира интервью можно будет увидеть на нашем портале в повторе.