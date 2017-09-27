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Студия Postimees: Алиса Блинцова – Евген Цыбуленко

Русский вопрос и трамвай против метро, начало в 11.00!

ведущая видеорубрики
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Алиса Блинцова, Евген Цыбуленко | ФОТО: Pm

Rus.Postimees продолжает цикл предвыборных мини-дебатов. В четверг в студии: член правления Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), представитель НКО «Русская школа Эстонии» Алиса Блинцова и кандидат от избирательного союза «Город-метро», руководитель Украинского землячества Эстонии Евген Цыбуленко.

Смотрите прямой эфир в 11.00!

  • Одна из самых горячих тем предстоящих выборов – русскоязычное образование. Как решать вопрос русской школы?
  • Что делать с Языковой инспекцией? Можно ли что-то предпринять на муниципальном уровне?
  • На каких языках город должен предоставлять услуги таллиннцам?
  • Основные транспортные идеи двух политических сил можно свести к тезису: трамвай против метро. Что важнее? И зачем это нужно?

По окончанию прямого эфира интервью можно будет увидеть на нашем портале в повторе.

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