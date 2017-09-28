Прокуратура не стала ходатайствовать об аресте нарвского чиновника Тоомаса Мяги

Старшему специалисту отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Нарвы Тоомасу Мяги, который в начале этой неделе был задержан сотрудниками Полиции безопасности, предъявлены официальные обвинения.
Однако ходатайствовать о взятии Мяги под стражу прокуратура не стала, в настоящее время он находится на свободе, пишет rus.err.ee.
Прокуратура обвиняет нарвского чиновника в нарушении требований осуществления государственных закупок, связанных со строительством дорог, и в пособничестве мошенничеству.
Следствие считает, что часть ремонтных работ в Нарве не соответствует требованиям качества, а фирма, проводившая работы, при содействии Мяги могла получить нелегальный доход.
В сферу ответственности Мяги входит подготовка тендеров на ремонт и строительство дорог в приграничном городе.