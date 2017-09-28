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Прокуратура не стала ходатайствовать об аресте нарвского чиновника Тоомаса Мяги

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Teet Malsroos

Старшему специалисту отдела коммунального хозяйства и строительства Департамента городского хозяйства Нарвы Тоомасу Мяги, который в начале этой неделе был задержан сотрудниками Полиции безопасности, предъявлены официальные обвинения.

Однако ходатайствовать о взятии Мяги под стражу прокуратура не стала, в настоящее время он находится на свободе, пишет rus.err.ee.

Прокуратура обвиняет нарвского чиновника в нарушении требований осуществления государственных закупок, связанных со строительством дорог, и в пособничестве мошенничеству.

Следствие считает, что часть ремонтных работ в Нарве не соответствует требованиям качества, а фирма, проводившая работы, при содействии Мяги могла получить нелегальный доход.

В сферу ответственности Мяги входит подготовка тендеров на ремонт и строительство дорог в приграничном городе.

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