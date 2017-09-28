Александр Альтосар покидает пост директора клуба "Инфонет"

"По соглашению сторон с 1 октября покидает пост директора клуба один из основателей "ФК Инфонет" Александр Альтосар. Также с 1 октября будет расторгнут трудовой договор с руководителем академии ФК Инфонет Максимом Крамаренко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Александр Альтосар стоял у истоков "Инфонета" с момента объединения футбольных клубов "ФК Атлетик" и "ФК Берси".

"В эпоху правления Александра "ФК Инфонет" добился всех значимых достижений в своей истории — выиграл Первую лигу, пробился в число элитных клубов страны, выиграл чемпионат Эстонии, Кубок и Суперкубок Эстонии, дебютировал в Еврокубках УЕФА", - отмечает клуб.

"ФК Инфонет" также пожелал Александру и Максиму удачи и успехов в их дальнейшей жизни.