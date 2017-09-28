Конгресс США пригласил Facebook, Google и Twitter на слушания по "российскому делу"

В ходе расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в Конгрессе проведут публичные слушания с участием представителей Facebook, Google и Twitter. Соответствующая комиссия Палаты представителей назначила слушания в октябре, а комиссия Сената - 1 ноября текущего года, сообщило агентство AP.

Конргессмен-демократ Адам Шифф, второе по важности лицо в комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США подтвердил агентству информацию о слушаниях, не назвав точной даты. В совместном заявлении Шифф и глава комитета республиканец Майк Конуэй сообщили, что планируют организовать слушания с участием "представителей технологических компаний, чтобы лучше понять, как Россия использовала различные платформы в интернете с целью сеять раздор и оказывать влияние на наши выборы".

Фейковые аккаунты и боты

Как сообщает AP, пока неизвестно, согласятся ли компании прислать своих представителей в Конгресс. На данный момент Facebook и Google подтвердили получение приглашения, а в Twitter отказались комментировать запрос, пишет DW.com.

На закрытых слушаниях в четверг, 28 сентября, представители Twitter вероятно столкнутся с вопросами о распространении ложных новостей и пропаганды с помощью фейковых аккаунтов и ботов.

Комитет по вопросам разведки также обратился за информацией к Facebook. На прошлой неделе социальная сеть согласилась предоставить сведения о размещении на ее страницах одним российским агентством 3000 платных рекламных публикаций, которые были направлены на углубление раскола в обществе по спорным политическим и общественным темам. В этих публикациях упоминались кандидаты в президенты США на выборах 2016 года.