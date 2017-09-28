На ярмарке труда в Силламяэ предложат свыше 1000 вакансий

В мероприятии, которое с 11 до 15 часов пройдет в Силламяэском филиале Ида-Вирумааского центра прикладного образования, примут участие свыше 20 работодателей, пишет rus.err.ee.

В основном работа предлагается в сферах производства и обслуживания, работодатели ищут как разнорабочих, так и специалистов - например, сварщиков, инженеров-конструкторов, слесарей, бухгалтеров, поваров, водителей и швей.

Ярмарка труда является хорошей возможностью для местных работодателей и соискателей работы встретиться лицом к лицу, подчеркивают в Кассе по безработице.

По состоянию на 31 августа в Силламяэ было 577 безработных, а всего в Ида-Вирумаа количество не имеющих работы лиц превышало 6000.