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На ярмарке труда в Силламяэ предложат свыше 1000 вакансий

Rus.Postimees.ee
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В Силламяэ вырубили деревья. | ФОТО: Силламяэская горуправа

Более 1000 рабочих мест предложат в четверг, 28 сентября, на ярмарке труда в Силламяэ.

В мероприятии, которое с 11 до 15 часов пройдет в Силламяэском филиале Ида-Вирумааского центра прикладного образования, примут участие свыше 20 работодателей, пишет rus.err.ee.

В основном работа предлагается в сферах производства и обслуживания, работодатели ищут как разнорабочих, так и специалистов - например, сварщиков, инженеров-конструкторов, слесарей, бухгалтеров, поваров, водителей и швей.

Ярмарка труда является хорошей возможностью для местных работодателей и соискателей работы встретиться лицом к лицу, подчеркивают в Кассе по безработице.

По состоянию на 31 августа в Силламяэ было 577 безработных, а всего в Ида-Вирумаа количество не имеющих работы лиц превышало 6000.

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