Последним четвертьфиналистом Кубка Эстонии по футболу стал "Транс"
28 сентября 2017 г., 08:36
Нарвский "Транс" завоевал последнюю путевку в четвертьфинал Кубка Эстонии по футболу, в дополнительное время сумев сломить сопротивление раквереского "Тарваса".
Поединок 1/8 финала между "Трансом" и "Тарвасом" накануне вечером прошел в Нарве и завершился со счетом 2:0. В дополнительное время дважды отличился капитан нарвитян Виктор Плотников, пишет rus.err.ee.
Ранее в 1/4 финала Кубка Эстонии вышли столичные "Инфонет", "Флора", "Флора-2", "Левадия" и "Нымме Калью", а также "Курессааре" и вильяндиский "Тулевик".
Поединки этой стадии пройдут весной 2018 года. Жеребьевка четвертьфиналов еще не проводилась.