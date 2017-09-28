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Последним четвертьфиналистом Кубка Эстонии по футболу стал "Транс"

Sports.ee
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Нарвский "Транс". | ФОТО: Сергей Степанов (Нарвская газета)

Нарвский "Транс" завоевал последнюю путевку в четвертьфинал Кубка Эстонии по футболу, в дополнительное время сумев сломить сопротивление раквереского "Тарваса".

Поединок 1/8 финала между "Трансом" и "Тарвасом" накануне вечером прошел в Нарве и завершился со счетом 2:0. В дополнительное время дважды отличился капитан нарвитян Виктор Плотников, пишет rus.err.ee.

Ранее в 1/4 финала Кубка Эстонии вышли столичные "Инфонет", "Флора", "Флора-2", "Левадия" и "Нымме Калью", а также "Курессааре" и вильяндиский "Тулевик".

Поединки этой стадии пройдут весной 2018 года. Жеребьевка четвертьфиналов еще не проводилась.

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