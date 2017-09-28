Меркель и Макрон проведут в Таллинне двусторонние переговоры

Бюро французского президента подтвердило, что встреча Макрона и Меркель состоится перед двухдневным саммитом лидеров Евросоюза по цифровым технологиям, пишет rus.err.ee.

С программой развития ЕСна ближайшие 10 лет французский политик выступил 26 сентября. Особый упор в его выступлении был сделан на сотрудничество Франции и Германии в рамках мер по реформированию и развитию Евросоюза.