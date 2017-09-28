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Меркель и Макрон проведут в Таллинне двусторонние переговоры

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Rus.Postimees.ee
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Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. | ФОТО: JACQUES WITT/SIPA/JACQUES WITT/SIPA

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретятся в четверг, 28 сентября, в Таллинне, чтобы обсудить предложения Макрона по реформам в Евросоюзе.

Бюро французского президента подтвердило, что встреча Макрона и Меркель состоится перед двухдневным саммитом лидеров Евросоюза по цифровым технологиям, пишет rus.err.ee.

С программой развития ЕСна ближайшие 10 лет французский политик выступил 26 сентября. Особый упор в его выступлении был сделан на сотрудничество Франции и Германии в рамках мер по реформированию и развитию Евросоюза.

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