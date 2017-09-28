Лига чемпионов: "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ" разгромили своих соперников

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, у которых дубль оформил Ромелу Лукаку (4', 26'), по разу отличились Антони Марсьяль (18' пен) и Генрих Мхитарян (57'). Гол престижа армейцев в концовке провел 19-летний полузащитник Константин Кучаев (90'), для которого этот мяч стал дебютным в составе красно-синих, пишет Newsru.com.

"Если у нас и был какой-то план, он рухнул с первым пропущенным мячом. Уровень игры очень сильно упал, мы не успевали. Моментами "Манчестер Юнайтед" имел очень большое преимущество. Да, мы можем говорить, что класс этой команды очень высокий", - цитирует резюме наставника армейцев Виктора Ганчаренко пресс-служба ЦСКА .

Грубые ошибки защитников привели к самому крупному домашнему поражению армейцев в основном раунде Лиги чемпионов, а голкипер москвичей Игорь Акинфеев пропустил в 41-й еврокубковой игре подряд.

В параллельном матче группы швейцарский "Базель" на своем поле разгромил португальскую "Бенфику" со счетом 5:0. В квартете А после двух туров лидирует "Манчестер Юнайтед" - 6 очков при разнице мячей 7:1, далее идут "Базель" (3), ЦСКА (3), "Бенфика" (0). В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко примут швейцарский "Базель".

Результаты остальных матчей среды:

"Пари Сен-Жермен" - "Бавария" 3:0

"Андерлехт" - "Селтик" 0:3

"Карабах" - "Рома" 1:2

"Атлетико" - "Челси" 1:2

"Спортинг" Лиссабон - "Барселона" 0:1

"Ювентус" - "Олимпиакос" 2:0