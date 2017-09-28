Александр Емельяненко одержал победу в первом поединке после выхода из колонии

Бой завершился победой Емельяненко-младшего в первом раунде техническим нокаутом на 36-й секунде. После остановки боя соперник россиянина пытался опротестовать решение рефери, сообщает Newsru.com.

"Рамзан Ахматович (Кадыров), спасибо вам за поддержку, спасибо за доверие, я вас не подведу. Еще хочу сказать маме, что я победил без травм, все хорошо", - цитирует ТАСС заявление Емельяненко, сделанное им после скоротечного боя.

Это был первый поединок Александра за три с половиной года. После поражения от соотечественника Дмитрия Сосновского в январе 2014 года он отбывал наказание за сексуальное насилие над домработницей.

Боец, осужденный в мае 2015 года на 4,5 года колонии общего режима, освободился в ноябре прошлого года. Он не отбыл весь срок, поскольку суд заменил часть наказания исправительными работами. В феврале 2017 года он подписал контракт на три боя с WFCA.

Эта победа стала для 36-летнего Емельяненко-младшего 24-й при семи поражениях. Свой следующий поединок он намерен провести в декабре нынешнего года.

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