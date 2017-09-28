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Считанные часы до саммита ЕС: саперы с собаками обыскивают машины в центре Таллинна

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Rus.Postimees.ee
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Ранним утром в центре Таллинна сотрудники органов безопасности готовились к начинающемуся сегодня саммиту Европейского союза.

Возле универмага Stockmann появились бетонные барьеры, на парковке, расположенной вблизи отеля Radisson, саперная группа вместе с собаками обыскивала автомобили.

Напомним, что важнейшие дни председательства Эстонии в ЕС придутся сегодня и завтра, когда все лидеры европейских стран соберутся в Таллинне на саммит по цифровым технологиям.

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