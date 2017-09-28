Считанные часы до саммита ЕС: саперы с собаками обыскивают машины в центре Таллинна

Возле универмага Stockmann появились бетонные барьеры, на парковке, расположенной вблизи отеля Radisson, саперная группа вместе с собаками обыскивала автомобили.

Напомним, что важнейшие дни председательства Эстонии в ЕС придутся сегодня и завтра, когда все лидеры европейских стран соберутся в Таллинне на саммит по цифровым технологиям.