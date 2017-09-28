Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на острова Греции за 150 евро!
28 сентября 2017 г., 10:20
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр (с проживанием в квартире с бассейном) начиная со 186 евро
Туда-обратно из Таллинна на острова Греции начиная со 150 евро
Туда-обратно из Таллинна во Вьетнам начиная с 447 евро
Туда-обратно из Амстердам в Замбию начиная с 346 евро
Туда-обратно из Осло в Калифорнию начиная с 291 евро