Дом для экстремалов: проект российского архитектора

Прототип модульного дома, получившего название DD16, реализовал архитектор Иван Овчинников, представляющий студию BIO-architects. Компактная постройка площадью всего шестнадцать квадратных метров произведена компанией ДубльДом.

При проектировании архитектурной студией решались такие проблемы, как облегчение конструкции при сохранении ее прочности, достижение высокой энергоэффективности и рациональное использование пространства для создания комфортных условий проживания. Специалистам удалось реализовать конструкции, позволяющие легко монтировать объект на любой территории, включая горную местность и даже установку с вертолета.

Внутренняя планировка модульного дома включает зону кухни, спальню, место для отдыха и душевую. Внутри имеются холодильник, духовой шкаф, варочная поверхность, камин, стиральная машина и шкаф. Часть мебели изготовлена откидной и трансформируемой, а свободное пространство в ней также используется для хранения. Все технологические устройства спрятаны в ниши каркаса. Веранда площадью семь квадратных метров выступает в роли дополнительной зоны отдыха.

Фотографии модульного дома можно посмотреть ЗДЕСЬ.