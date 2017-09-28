Бывшие министры финансов как хвалят, так и критикуют новый госбюджет

«Правительство передало госбюджет 2018 года в Рийгикогу. Хороший бюджет. И не только потому, что на 99 процентов он был подготовлен при моем участии», - сообщил Сестер в соцсетях.

Он также добавил, что госбюджет включает несколько важных реформ. «Включая те, что годами пылились в ящике стола», - отметил Сестер.

На похвалу не скупился и член парламента, центрист Михаил Стальнухин, который назвал госбюджет на 2018-й бюджетом мечты. По его мнению, новый госбюджет дает людям понять, что экономический кризис остался позади.

Реформист Юрген Лиги, напротив, выступил с критикой. Бывший министр финансов отметил, что бюджет на следующий год подвергли критике на только представители оппозиции, но и независимые эксперты, которые считают, что Эстония будет жить не по средствам.

«Это факт. Это не риторика оппозиции, а формулировка Банка Эстонии. Совет по бюджету сообщил, что бюджет должен быть в избытке, а не дефиците. Получается, что Юри Ратас просто живет за счет прошлого и ворует у будущего», - сказал Лиги.

Еще одна представительница Партии реформ и бывшая министр финансов Марис Лаури прокомментировала новый госбюджет в соцсети. «Удивительно, как самоуверенно нам лгут. Якобы здравоохранение получит 200 млн евро. Но не получит! В половину меньше! Одна ложь за другой!» - отметила она.

Вчера правительство утвердило бюджет на 2018 год, который, по сообщению правительственной пресс-службы, должен стимулировать экономический рост, увеличить численность населения страны, улучшить благосостояние народа и укрепить безопасность Эстонии.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, при составлении стратегии правительство поставило перед собой крупнейшие цели на ближайшие четыре года: увеличить численность населения, повысить благополучие и сплоченность общества, вывести страну из экономического застоя, сохранить и укрепить ее безопасность.

Согласно утвержденной стратегии, в 2018 году расходы бюджета составят 10,5 млрд евро при доходах в 10,2 млрд.