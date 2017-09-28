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Дизайн для смелых и сильных духом: кто попробует сделать это?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.lsrecommercial.com.au

Человеческая фантазия безгранична! Дизайнерам стало мало открытых кухонь, они предлагают совместить и другие жилые помещения, пишет Kodu.

Совмещение спальни и ванной комнаты многим покажется неожиданным и странным. Мыться рядом с кроватью согласится далеко не каждый человек.

Первоначально этот тренд показался роскошным и сексуальным, но вскоре его стали считать неприятным и даже отталкивающим, пишет The Courier Mail. Несколько звезд Голливуда поспешили опробовать новомодный тренд. Среди них, например, Дженнифер Энистон.

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