Дизайн для смелых и сильных духом: кто попробует сделать это?
28 сентября 2017 г., 11:15
Человеческая фантазия безгранична! Дизайнерам стало мало открытых кухонь, они предлагают совместить и другие жилые помещения, пишет Kodu.
Совмещение спальни и ванной комнаты многим покажется неожиданным и странным. Мыться рядом с кроватью согласится далеко не каждый человек.
Первоначально этот тренд показался роскошным и сексуальным, но вскоре его стали считать неприятным и даже отталкивающим, пишет The Courier Mail. Несколько звезд Голливуда поспешили опробовать новомодный тренд. Среди них, например, Дженнифер Энистон.