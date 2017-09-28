Дизайн для смелых и сильных духом: кто попробует сделать это?

Совмещение спальни и ванной комнаты многим покажется неожиданным и странным. Мыться рядом с кроватью согласится далеко не каждый человек.

Первоначально этот тренд показался роскошным и сексуальным, но вскоре его стали считать неприятным и даже отталкивающим, пишет The Courier Mail. Несколько звезд Голливуда поспешили опробовать новомодный тренд. Среди них, например, Дженнифер Энистон.