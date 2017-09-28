Крупный автопроизводитель оштрафован на 880 млн евро за участие в картельном сговоре

Об этом объявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" .

О картельном сговоре крупных концернов Volkswagen MAN, Daimler, Volvo и Iveco стало известно в июле 2016 года. В итоге их оштрафовали на рекордную сумму в размере 2,9 миллиарда евро. Компании признали участие в сговоре в обмен на 10-процентное сокращение своих штрафов, пишет Newsru.com.

По данным ЕК, Scania в течение 14 лет была в сговоре с другими членами картеля по ценообразованию грузовиков. Кроме того, компании договаривались о том, когда внедрять новые технологии, необходимые для соответствия экологическим требованиям ЕС, и делали это синхронно.

Производитель грузовиков и автобусов Scania, входящий в концерн Volkswagen, свое участие в сговоре не признал. При этом шведская компания отказалась от любого сотрудничества с Еврокомиссией и поэтому не могла рассчитывать на смягчение штрафа, подчеркнула Вестагер.