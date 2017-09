Фото: в Таллинне открыли крупнейшую в Эстонии газозаправку

«Стоимость этой заправочной станции составила порядка 800 000 евро», - сообщил BNS член правления Eesti Gaas Рауль Котов. «Заправка по адресу Гаази, 5, оборудована тремя колонками, что означает то, что одновременно сжатым газом можно заправить шесть автомобилей или автобусов», - добавил он. По его словам, это крупнейшая в Эстонии газозаправочная станция.

Подобно заправочной станции, недавно открытой в Пярну на улице Сави, заправка на Гаази расположена рядом с автобусной фирмой, которой ежедневно требуется сжатый газ в больших количествах. «Основным клиентом в Таллинне является автобусный парк MRP Linna Liinid, с которым мы заключили долгосрочный договор о сотрудничестве. В Пярну также заправочная станция находится на одной территории с автобусным парком SEBE, который выпускает на улицы летней столицы целых 18 автобусов, ездящих на сжатом газе», - прокомментировал Котов.

К концу года Eesti Gaas планирует открыть еще одну новую заправочную станцию в Таллинне на перекрестке улиц Техника и Пилле, где уже сейчас ведутся строительные работы. «В общей сложности у нас восемь заправочных станций в четырех городах, мы продолжим активно расширять сеть заправок и в следующем году», - заверил Котов.

В следующем году Eesti Gaas построит три новые газозаправки в Йыхви, Раквере и Вильянди, по словам Котова, центр экологических инвестиций (KIK) выделил на это дотацию. «Сейчас мы занимаемся подготовкой к строительству этих трех станций. В следующем году посмотрим, что будет дальше», - сказал Котов. По его словам, для достижения поставленной Эстонией цели в перевод 2-3 процентов автомобильного топлива на газовую основу требуется втрое увеличить число газовых заправок.

AS Eesti Gaas осуществляет продажу природного газа и электричества. Концерну принадлежат компания AS EG Ehitus, занимающаяся строительством и проектированием газопроводов и профильных сооружений, а также предприятие AS Gaasivõrgud, оказывающее услуги по распределению природного газа. Eesti Gaas обеспечивает работой более 200 человек, предприятие обслуживает 1600 бизнес-клиентов и 42 000 бытовых потребителей.