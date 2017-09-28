Пять важных нюансов, на которые стоит обратить внимание перед продажей квартиры

1. Погуглите свой адрес

Интернет - великолепный и достоверный источник информации. Узнайте, какие объекты продаются по соседству, в каком они состоянии и сколько за них просят. Это поможет вам сориентироваться на рынке недвижимости и более точно определиться с ценой.

2. Состояние недвижимости

Будьте в курсе того, как и кто обслуживает ваше недвижимое имущество. Тогда вы сможете объяснить все нюансы потенциальному покупателю. Во-первых, это вызовет доверие, а во-вторых, у него будет меньше возможностей для предъявления претензий после покупки.

3. Убедитесь в надежности маклера

Обязательно поинтересуйтесь, какие объекты он только что продал. Идеальным было бы собрать о маклере информацию у его коллег и клиентов.

4. Сделайте генеральную уборку

Продаваемый объект должен блестеть от пола до потолка. Покупатели очень это ценят и предпочитают квартиры и дома, которые сияют чистотой.

5. Проверьте, работает ли дверной звонок

На эту маленькую деталь многие не обращают внимания, однако неработающий звонок или плохо поворачивающиеся в замке ключи создают плохое первое впечатление.