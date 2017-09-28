Пять важных нюансов, на которые стоит обратить внимание перед продажей квартиры

С чего начинается продажа недвижимости? Правильно, с объявления! Портал Kodu нашел на веб-странице realtor.com пять важных деталей, о которых следует помнить еще до начала продажи.
1. Погуглите свой адрес
Интернет - великолепный и достоверный источник информации. Узнайте, какие объекты продаются по соседству, в каком они состоянии и сколько за них просят. Это поможет вам сориентироваться на рынке недвижимости и более точно определиться с ценой.
2. Состояние недвижимости
Будьте в курсе того, как и кто обслуживает ваше недвижимое имущество. Тогда вы сможете объяснить все нюансы потенциальному покупателю. Во-первых, это вызовет доверие, а во-вторых, у него будет меньше возможностей для предъявления претензий после покупки.
3. Убедитесь в надежности маклера
Обязательно поинтересуйтесь, какие объекты он только что продал. Идеальным было бы собрать о маклере информацию у его коллег и клиентов.
4. Сделайте генеральную уборку
Продаваемый объект должен блестеть от пола до потолка. Покупатели очень это ценят и предпочитают квартиры и дома, которые сияют чистотой.
5. Проверьте, работает ли дверной звонок
На эту маленькую деталь многие не обращают внимания, однако неработающий звонок или плохо поворачивающиеся в замке ключи создают плохое первое впечатление.