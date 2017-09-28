Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Пять важных нюансов, на которые стоит обратить внимание перед продажей квартиры

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Иллюстративный снимок. Дом в Нымме. | ФОТО: KV.EE

С чего начинается продажа недвижимости? Правильно, с объявления! Портал Kodu нашел на веб-странице realtor.com пять важных деталей, о которых следует помнить еще до начала продажи.

1. Погуглите свой адрес

Интернет - великолепный и достоверный источник информации. Узнайте, какие объекты продаются по соседству, в каком они состоянии и сколько за них просят. Это поможет вам сориентироваться на рынке недвижимости и более точно определиться с ценой.

2. Состояние недвижимости

Будьте в курсе того, как и кто обслуживает ваше недвижимое имущество. Тогда вы сможете объяснить все нюансы потенциальному покупателю. Во-первых, это вызовет доверие, а во-вторых, у него будет меньше возможностей для предъявления претензий после покупки.

3. Убедитесь в надежности маклера

Обязательно поинтересуйтесь, какие объекты он только что продал. Идеальным было бы собрать о маклере информацию у его коллег и клиентов.

4. Сделайте генеральную уборку

Продаваемый объект должен блестеть от пола до потолка. Покупатели очень это ценят и предпочитают квартиры и дома, которые сияют чистотой.

5. Проверьте, работает ли дверной звонок

На эту маленькую деталь многие не обращают внимания, однако неработающий звонок или плохо поворачивающиеся в замке ключи создают плохое первое впечатление.

Наверх