"Ливерпуль" пожаловался в УЕФА на расизм фанатов московского "Спартака"

Возглавляемые легендарным Стивеном Джеррардом молодые мерсисайдцы утверждают, что форвард их команды Бобби Адеканье подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков красно-белых во время выхода на замену на 59-й минуте и в оставшееся время матча, сообщает Newsru.com.

Уточняется, что 18-летнего голландского футболиста нигерийского происхождения московские зрители оскорбляли словесно и жестами. Англичане требуют провести расследование данного инцидента, который был отражен в протоколе судьей и делегатом УЕФА.

В статье отмечается, что игра между взрослыми командами из Ливерпуля и Москвы в рамках Лиги чемпионов УЕФА также сопровождалась провокационными действиями фанатов красно-белых, после которых УЕФА завел второе подряд дисциплинарное дело против "Спартака".

Поводами для санкций послужили использование болельщиками на стадионе "Открытие Арена" пиротехники, недозволенные песнопения и баннер "UEFA Mafia", а также блокировка лестничных проходов.

Англичане подчеркивают, что "Ливерпуль" также подвергся в этом матче расовым насмешкам со стороны будущих хозяев ЧМ-2018, но жаловаться на них не стал.