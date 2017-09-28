Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

"Ливерпуль" пожаловался в УЕФА на расизм фанатов московского "Спартака"

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Матч Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и "Ливерпулем". | ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" отправил в Европейский футбольный союз (УЕФА) жалобу по итогам выездного матча Юношеской лиги чемпионов с московским "Спартаком" (1:2), сообщает издание The Telegraph.

Возглавляемые легендарным Стивеном Джеррардом молодые мерсисайдцы утверждают, что форвард их команды Бобби Адеканье подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков красно-белых во время выхода на замену на 59-й минуте и в оставшееся время матча, сообщает Newsru.com.

Уточняется, что 18-летнего голландского футболиста нигерийского происхождения московские зрители оскорбляли словесно и жестами. Англичане требуют провести расследование данного инцидента, который был отражен в протоколе судьей и делегатом УЕФА.

В статье отмечается, что игра между взрослыми командами из Ливерпуля и Москвы в рамках Лиги чемпионов УЕФА также сопровождалась провокационными действиями фанатов красно-белых, после которых УЕФА завел второе подряд дисциплинарное дело против "Спартака".

Поводами для санкций послужили использование болельщиками на стадионе "Открытие Арена" пиротехники, недозволенные песнопения и баннер "UEFA Mafia", а также блокировка лестничных проходов.

Англичане подчеркивают, что "Ливерпуль" также подвергся в этом матче расовым насмешкам со стороны будущих хозяев ЧМ-2018, но жаловаться на них не стал.

Наверх