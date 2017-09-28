Новый эстонский банк начинает с безобразного скандала

Во внутренней рассылке, которую читает примерно 60 процентов работников Nordea, то есть около 370 человек, доверенные лица сотрудников обвиняют нового руководителя банка Эркки Раазуке в употреблении грубых слов в адрес профсоюзов, тогда как Раазуке утверждает, что это низкая ложь, пишет Äripäev.

«Мне (Тийна Кукк, главное доверенное лицо Nordea) и Тармо (Тармо Казе – второе доверенное лицо Nordea) выпала честь встретиться с новым руководителем Lumi­nor grupp, который казался интеллигентным и достойным человеком, но при ближайшем соприкосновении с ним снял маску и проявил свою скрытую сущность», - написала Тийна Кукк в письме, которое в понедельник было отправлено посредством внутренней рассылки.

Кукк пишет, что если прежде они не разглашали мнения Раазуке, то больше не могут о них молчать – его высказывания достаточно грубы.

На просьбу прокомментировать это письмо Раазуке сначала ответил, что ничего о нем не знает и его не читал, однако признался, что иногда он подумывает об обращении в полицию в связи с определенными действиями.

После того как Раазуке ознакомился с находящимся в распоряжении Äripäev письмом, он заметил, что в письме содержится ложная информация и извращенные истолкования его слов, и подчеркнул, что главная ценность для Luminor – отстаивать своих работников и свою команду и давать им возможности для развития.

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